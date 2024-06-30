Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand'dan VAR tepkisi!

EURO 2024 son 16 turunda Almanya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Danimarka'da teknik direktör Kasper Hjulmand, maçın ardından hakem Michael Oliver ve VAR hakemlerine tepki gösterdi.

Kasper Hjulmand yaptığı açıklamada, "Maçı iki VAR kararı belirledi. Attığımız gol bir santimetreyle ofsayttı. VAR bu şekilde kullanılmaz. Bu saçma ofsayt kuralından yoruldum." ifadelerini kullandı.