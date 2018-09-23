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Danimarka’da Türk gençler silahlı saldırıya uğradı

Kopenhag’ın batısında Türklerin yoğunlukta yaşadığı Ishoj şehrinde akşam saatlerinde bir akaryakıt istasyonunda sohbet eden bir grup Türk gencine, hareket halindeki bir araçtan maskeli kişilerce ateş açıldı

23.09.2018 - 21:13 | Güncelleme: İHA

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın batısında bulunan ve Türklerin yoğunlukta yaşadığı Ishoj şehrinde silahlı bir saldırı meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda sohbet eden bir grup Türk gencine, hareket halindeki bir araçtan maskeli kişilerce ateş açıldı.Açılan ateş sonucu park halindeki araçlarda maddi hasar meydana gelirken can kaybı yaşanmadı.

İHA'nın haberine göre, olay yerine intikal eden Vestegnens polisi, gençler 3 el ateş edildiğini ve aracın hızla olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirdiğini açıkladı.
Şehirde son bir hafta içinde meydana gelen 2’nci silahlı saldırı sonucu polis bölgeyi sınırlandırılmış izleme bölgesi ilan etti. Böylelikle güvenlik güçleri bir suçun işlendiği yönünde somut bir şüphe duymadan, savcılık kararı olmaksızın vatandaşların üzerini, evlerini ve araçlarını arayabilecek.

Şehirde en son meydana gelen silahlı saldırıda bir araca 17 el ateş edilmiş, şans eseri araçta bulunan iki kişi olayı hafif sıyırıklarla atlatmıştı. Ülke genelinde ise son bir haftada 9 farklı yerde silahlı saldırıları gerçekleşirken birçok sivil de mermilerin hedefi oldu.

NASIL BAŞLADI

14 Ağustos 2008’de Kopenhag’ın Tingbjerg şehrinde 19 yaşındaki Osman Nuri Doğan’ın bir araçtan tam otomatik Kalaşnikof silahla açılan ateş sonucu öldürülmesiyle başlayan çete savaşları polise göre uyuşturucu kartellerine hâkim olmak isteyen gruplar arasında gerçekleşiyor.

KELLE BAŞINA ÖDÜL

Çeteler arasında kelle başına ödül konulurken miktarlar 1 milyon TL’ye kadar ulaşıyor. Resmi verilere göre bin 257 kişinin 98 farklı çete gruplarına üyeliği bulunurken çete üyelerinin sayısal çoğunluğu göçmenlerden oluştuğu belirtiliyor. Özellikle ailevi sorunları ve davranış bozuklukları olan gençlerin çetelere üye olduğuna dikkat çekiliyor.
Kaza süsü vererek araçları gasp ediyorlar

Çete üyeleri silahlı saldırılarda kullanılan araçların temini için kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarpıyor, bu sayede araçtan inmesini sağladıkları sürücüye silah doğrultarak yere yatmasını söyleyen maskeli çete üyeleri hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren çete üyeleri daha sonra araçları ateşe veriyor.

ADAM KAÇIRMA VE İŞKENCE

Karşı çete üyeleri tarafından kaçırılan kişiler çeteye ait güvenli bir bina veya ormana götürülerek işkenceye maruz kalabiliyor. En son Kaçırılan Satudarah isimli çete grubunun iki üyesinden biri, esir tutulduğu evden kaçarak kurtulurken, 25 yaşındaki ismi açıklanmayan diğer genç ise Kopenhag yakınlarındaki Albertslund şehrindeki Vestskoven ormanında cesedi parçalanmış halde bulunmuştu.
Son 10 yılda 300’ü aşkın silahlı saldırı gerçekleştirilirken, saldırıda çok sayıda çete üyesi hayatını kaybetti.

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