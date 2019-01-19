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Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi'nde, 25 Mart 2009'da düşen helikopterde Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı, Ali Lapanta ve Mazlum Koçoğlu hakkındaki dosyayı, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Ancak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.
"KARARA, DANIŞTAY'DA İTİRAZ ETTİK"
DHA'da yer alan habere göre, Yazıcıoğlu Ailesi'nin avukatı Kemal Yavuz, Jandarma Genel Komutanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasının ardından asker kişilerin de İçişleri Bakanlığı'nın diğer sivil memurları gibi addedildiğini bu nedenle de askeri savcılığın dosyayı Kahramanmaraş'a gönderdiğini anlatarak, şöyle konuştu:
DANIŞTAY: ARAMA, USULÜNE UYGUN YAPILMADI
"Ancak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, asker kişiler hakkında soruşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Biz de karara Danıştay'da itiraz ettik. Danıştay harikulade bir karar verdi. Danıştay buradaki soruşturmanın, arama kurtarmanın usulüne uygun yapılmadığını, arama kurtarmanın bir strateji dahilinde ve belirli kriterlerle yapılması gerektiği, bu usul ve kaidelere uyulmadığı, usulüne uygun kriz merkezi oluşturulmadığı, arama kurtarmadaki yönetmelik çerçevesinde bir arama yapılmadığı gerekçesiyle ilgililer hakkında soruşturma yapılması yönünde Kahramanmaraş'ın verdiği takipsizlik kararını kaldırdı."
"SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLATILDI"
Danıştay'ın verdiği karar doğrultusunda bir usul belirlediklerini ifade eden avukat Yavuz, "Öncelikle asker kişilerin, sivil memura dönüştükleri için il idare kurullarının soruşturma izni vermesi, bunun için de il idare kurularına müracaat edilmesi ve bu kararların bütün müşteki ailelere tebliğ edilmesi gerektiğini bildirdiler. Ailelere tebliğ edildi, aileler de itirazlarını tekrar etti. Askerler genelde Adana'dan geldiği için Adana İl İdare Kurulu'nun vereceği karar çerçevesinde hem adli hem de idari yeni bir soruşturma süreci başlatılmış olacak. Soruşturma süreci başlamış durumdadır. Bu soruşturma yine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Ana dosya' diye tanımladığımız dosya kapsamında devam ediyor."
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