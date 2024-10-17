Daron Acemoğlu: Herkese teşekkürler

Ekonomist ve akademisyen Daron Acemoğlu, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü almasının ardından sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda herkese teşekkür etti.

Acemoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Herkese sonsuz teşekkürler



Hem arkadaşlarım hem de aynı zamanda meslektaşlarım olan Simon Johnson ve James Robinson ile beraber, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görülmüş olmaktan son derece mutlu ve gururluyum.



Aynı zamanda bu ödülün, ekonomik büyümenin anlaşılmasında… — Daron Acemoglu (@DAcemogluMIT) October 17, 2024

Herkese sonsuz teşekkürler

Hem arkadaşlarım hem de aynı zamanda meslektaşlarım olan Simon Johnson ve James Robinson ile beraber, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görülmüş olmaktan son derece mutlu ve gururluyum.

Aynı zamanda bu ödülün, ekonomik büyümenin anlaşılmasında kurumların rolünün önemini ve demokrasi ile siyasi değişim meselelerini vurgulamasıyla, sadece Simon, Jim ve benim çalışmalarımı değil, aynı zamanda bu konuda emek sarf eden bir çok harika genç ekonomist ve sosyal bilim insanının da çalışmalarını takdir etmiş olmasından dolayı da çok mutluyum.