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Darüşşafaka Tekfen: 62 - Gaziantep Basketbol: 63 | MAÇ SONUCU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 63-62 yendi

06 Ekim 2018 Cumartesi, 16:05 | Güncelleme:

Karşılaşmaya Vasiliauskas'ın etkili oyunuyla başlayan Gaziantep Basketbol, 7. dakikaya 10-7 önde girdi. Boyalı alanda Kadir Bayram'la sayılar üreten kırmızı-siyahlılar, hücumda tempoyu yakalayamayan Darüşşafaka Tekfen önünde ilk periyodu 19-12 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk bölümünde Darüşşafaka Tekfen'i dış atışlara zorlayan Gaziantep Basketbol, hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle 13. dakikayı 23-14 önde bitirdi. Kenardan oyuna dahil olan Eric'in yanı sıra McCallum'la boyalı alanı zorlayan yeşil-siyahlılar, ilk yarının bitimine 23 saniye kala eşitliği yakaladı: 31-31. Takımlar soyunma odasına da 31-31'lik beraberlikle girdi.

İkinci yarıya McKissic'in arka arkaya bulduğu basketlerle başlayan Gaziantep Basketbol, 25. dakikaya 41-38 üstün girdi. Savunmada sertliği artıran Darüşşafaka Tekfen, Kartal Özmızrak'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 27. dakikada öne geçti: 43-41. Ev sahibi ekip, son çeyreğe de 47-46 önde gitti.

Son periyotta da takımların başa baş mücadelesi devam ederken, 34. dakika 51-51'lik eşitlikle geçildi. Pota altında Jekiri ile etkili olan Gaziantep Basketbol, 36. dakikada 55-53 öne geçti. Darüşşafaka Tekfen, savunmada boyalı alanı savunmakta zorlansa da Doğuş Özdemiroğlu'nun üç sayılık basketiyle 37. dakikada beraberliği yakaladı: 57-57. Son bölümde Can Uğur Öğüt'ün turnikesiyle bir kez daha öne geçen kırmızı-siyahlılar, son 21 saniyeye 61-59 üstün girdi. Bitime 3 saniye kala McKissic'in basketiyle farkı 4 sayıya (59-63) çıkaran Gaziantep Basketbol, Diebler'ın dış atışına engel olamasa da karşılaşmayı 63-62 kazandı.

SALON: Volkswagen Arena

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Kerem Baki, Sinem Tetik

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN McCallum 7, Muhammed Baygül 2, Peiners 16, Evans 11, Emircan Koşut, Berk Demir, Diebler 5, Kartal Özmızrak 6, Eric 10, Oğuz Savaş, Doğuş Özdemiroğlu 5

GAZİANTEP BASKETBOL: Can Uğur Öğüt 9, Vasiliauskas 13, McKissic 12, James 4, Doğan Şenli, Kadir Bayram 7, Orhan Haciyeva 2, Murat Göktaş, Greene 4, Jekiri 12

1. PERİYOT: 12-19

DEVRE: 31-31

3. PERİYOT: 47-46

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 39.41 James (Gaziantep Basketbol)

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