        Datça'da otomotobil ve motosiklet çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. | Son dakika haberleri

        Datça'da otomobil ve motosiklet çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

        Muğla'nın Datça ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 09:31 Güncelleme: 15.12.2025 - 09:43
        Datça'da trafik kazası 2 ölü
        Muğla’nın Datça ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaza, gece saatlerinde Reşadiye Altı İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Datça istikametine seyreden otomobil ile karşı yönden gelen motosiklet çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan kişi yola savrularak olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve MAG AME ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden iki kişi Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #Muğla
        #datça
        #sondakika
        #Son dakika haberler
