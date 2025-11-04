Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere David Beckham'a şövalye ünvanı verildi! - Futbol Haberleri

        David Beckham'a şövalye ünvanı verildi!

        Eski İngiliz futbolcu David Beckham'a Windsor Kalesi'nde düzenlenen törenle şövalye (Sir) ünvanı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 16:21 Güncelleme: 04.11.2025 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beckham'a şövalye ünvanı verildi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eski İngiliz futbolcu David Beckham'a futbola ve İngiliz toplumuna yaptığı hizmetlerden dolayı şövalye ünvanı verildi.

        İngiltere Kralı 3. Charles'ın doğum günü onur listesine adı yazılan 50 yaşındaki Beckham, Windsor Kalesi'nde düzenlenen törenle şövalye (Sir) ilan edildi.

        Beckham, yaptığı açıklamada, "Daha fazla gurur duyamazdım. İnsanlar benim ne kadar vatansever olduğumu biliyor, ülkemi çok seviyorum. Monarşinin ailem için ne kadar önemli olduğunu hep söylemişimdir. Dünyayı dolaşma şansına sahip oldum ve tüm insanlar benimle monarşimiz hakkında konuşmak istiyor. Bu beni gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

        Kariyeri boyunca 19 kupa kazanan Manchester United ve Real Madrid'in eski orta saha oyuncusu, 115 kez formasını giydiği İngiltere Milli Takımı'nın 2000-2006 yılları arasında kaptanlığını yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"