David Beckham, tandır ekmeği pişirdi

ABD'de Inter Miami futbol takımının başkanlığını yürüten emekli futbolcu David Beckham, bir etkinlik kapsamında Katar'a gitti.

David Beckham, gezisi sırasında hem kebap yedi hem de sosyal medyada seyahatiyle ilgili paylaşımlarda bulundu. Paylaşımlarında, geçirdiği haftayı; "Sanat, kültür, yemek ve futbol dolu harika bir hafta" olarak nitelendirdi.

David Beckham, özellikle bir kebapçıda tandır ekmeği pişirdiği anları sosyal medyada gündem oldu. Mutfağa adeta sahadaki yeteneğini taşıyan Beckham, hünerlerini sergiledi ve paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.