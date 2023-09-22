David de Gea için flaş iddia! Futbolu bırakıyor mu? - Futbol Haberleri

David de Gea için flaş iddia! Futbolu bırakıyor mu? - Futbol Haberleri

1 Şurada Paylaş!









Manhester United'la sezon başında yollarını ayıran ve henüz bir kulüple anlaşmayan İspanyol kaleci David de Gea hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.