Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi konusu ve oyuncuları: Dayı: Bir Adamın Hikayesi ne zaman çekildi?
Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi 8 Aralık Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Murad Zaloğlu üstlenmektedir. Peki, "Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi konusu ve oyuncuları...
Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Ufuk Bayraktar'ın başrolünü üstlendiği film, 2021 yılında vizyona girdi. Ufuk Bayraktar film hakkında yaptığı açıklamada, Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Dayı karakteriyle alakası olmadığını, karakteri yaratırken babasından esinlendiğini, filmin adil ve sevilen bir kabadayının hikâyesini konu aldığını aktarmıştı. Peki, "Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dayı: Bir Adamın Hikayesi ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ KONUSU NEDİR?
Dayı: Bir Adamın Hikayesi, sevilen bir kabadayının hayat hikayesini konu ediyor. Henüz çocukken, adalet duygusu içine yerleşmiş olan, cesaretli ve merhametli bir adam, haylazlıklarından bıkan ailesi tarafından çalışması için köyden İstanbul'a gönderilir.
Adam, kahvecilik yapan köylüleri Seyfi'nin yanında çalışmaya başlar. Bu süreçte yaşadığı olaylar sonucu adam kabadayılar ailemine girer ve bir süre sonra bu dünyada zirveye yükselir.
DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ OYUNCULARI
Ufuk Bayraktar - Cevahir
Gizem Karaca - Hatice
Ahmet Varlı - Sabahattin
Turgut Tunçalp - Seyfi Alaybey
Beste Bereket - Kevser
Ümit Çırak - Baltalı Ahmet
Timur Ölkebaş - Kara Cemal
Murat Akkoyunlu - Hilmi
Cem Kurtoğlu - Hakim
Okday Korunan - Hapishane Müdürü
Zafer Diper - Gazinocu Arif
DAYI BİR ADAMIN HİKAYESİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi çekimleri İstanbul, Adana, Mersin'de yapıldı. Film henüz çocukken, adalet duygusu içine yerleşmiş olan, cesaretli ve merhametli bir adamın, haylazlıklarından bıkan ailesi tarafından çalışması için köyden İstanbul'a gönderilmesini anlatıyor.