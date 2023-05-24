AA'da yer alan habere göre İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü değerlendirilen, teknik ve fiziki takibin ardından yakalanan 12 şüphelinin arasında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin bulunduğu ortaya çıktı.

Örgütün sözde Azerbaycan sorumlusu A.A.

Kendilerini "Takva" grubu olarak tanımlayan ve görev talimatını Suriye'den alan örgütün sözde Marmara Bölgesi kadısı, İstanbul eyalet sorumlusu ile Azerbaycan sorumlusu dün yapılan operasyonda yakalandı.

Ekipler, operasyon sonrası yaptıkları incelemede sözde kadılık görevini yapan Bilal Ö'nün Selman S'yi eyalet sorumlusu olarak atadığını, sözde Azerbaycan sorumlusu A.A'nın DEAŞ'a katılanların yakınlarına yardım sağladığını belirledi.

Operasyon sonrası sözde yöneticilerin Ataşehir, Başakşehir, Bağcılar, Esenler, Esenyurt, Kartal, Küçükçekmece ve Pendik’te yapılandığı, para topladığı ve örgüte eleman sağlamaya çalıştığı da öğrenildi. Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.