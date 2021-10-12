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Haberler Gündem Güvenlik DEAŞ OPERASYONU! Son dakika: DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı! - Haberler
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DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü DEAŞ ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlendi

DEAŞ OPERASYONU! Son dakika: DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı! - Haberler
DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı!
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AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

9 İLDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

DHA'da yer alan habere göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 9 ilde şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ADANA'DA ÖNEMLİ OPERASYON

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 8 şüphelinin Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükten sonra ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığını tespit etti.

AA'da yer alan habere göre Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yabancı uyruklu 8 şüpheli hakkında yakalanma kararı verildi.

TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerce belirlenen adreslere yapılan operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda dijital materyallerin yanı sıra tabanca ele geçirildi.

Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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