Erzurum'da Murat Y., platonik aşk yaşadığı genç kızı defalarca bıçakladı. Hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanığın serbest kalma ihtimali genç kızın hayatını yedine kâbusa çevirdi. Yarın görülecek dava öncesi Canısı T., 5 sayfalık not yazarak sosyal medyadan yardım istedi.

Olay 13 Ekim 2018'de Erzurum'un Aziziye ilçesi Dadaşkent Mahallesi'nde bir markette meydana gelmişti. Murat Y. isimli şahıs çalıştığı marketteki iş arkadaşı Canısı T.'ye arkadaşlık teklif etti. İddiaya göre, genç kıza cep telefonundan mesajlar göndermeye başladı. Murat Y., markette de genç kızı rahatsız edince market müdürü tarafından önce işten uzaklaştırıldı, ardından işten çıkarıldı.

KOLUNDAN TUTUP BIÇAKLADI

Olay günü markete bıçakla gelen Murat Y., manav reyonu önünde bekleyen Canısı T.'ye saldırdı. Genç kızı bıçaklamaya başlayan Murat Y., kaçmaması için Canısı T.'yi kolundan tuttu. Genç kız sol göğsü ve sırtından olmak üzere 3 bıçak darbesi aldı. Yaşanan saldırıda market çalışanları, Murat Y.'ı etkisiz hale getirip elindeki bıçağı aldı. Olayın ardından genç kız tedavi altına alınırken, Murat Y. tutuklanarak cezaevine konuldu. Murat Y. hakkında 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın mayıs ayında görülen duruşmasında, iddiaları reddeden sanığın akıl sağlığının araştırılmasına karar verildi.

GENÇ KIZ SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

İddianamede, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından hazırlanan rapora da yer verildi. Raporda, sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu ancak tam olmadığı yer aldı. Bunun üzerine Canısı T. şahsın serbest kalmasından korktuğu için sosyal medyadan kampanya başlatarak destek istedi. Yarın Erzurum Adliyesinde görülecek olan davada sanığın serbest kalmasından korkan Canısı T. geçtiğimiz günlerde 5 sayfalık bir yazı yayımladı.

'BEN ADIMI DEĞİŞTİRMEK İSTEMİYORUM'

Canısı T. yayımladığı yazıda olay günü Murat Y.'nin ailesinin kendi ailesini arayarak, "Senin kızın yüzünden benim oğlum ceza çekemez parası neyse verelim" dediklerini iddia etti. Murat Y.'nin serbest kalması halinde kendisinin şehrini ve ismini değiştirmek zorunda kalacağını ifade eden Canısı T. yazısının son kısmında "Ben adımı çok seviyorum değiştirmek istemiyorum. Ben Erzurum'u çok seviyorum gitmek istemiyorum" dedi.

DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Canısı T.’nin yayımladığı mesajın ardından sosyal medyadan destek ise çığ gibi büyüdü. Birçok sosyal medya kullanıcısı "Perşembe günü Erzurum Adliyesinde olacağız" diyerek, genç kıza destek vereceklerini belirtti.