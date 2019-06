Defileye down sendromlu çocuklar damgası

Sırbistan’da düzenlenen ‘’Humanitarian Fashion Show’’ etkinliği için hazırlanıp podyuma çıkan Down Sendromlu çocuklar model olarak yeteneklerini sergiledi.

Tudors gömlekler ve aksesuarlar ile podyumda defile gerçekleştiren çocuklar yoğun alkış aldı. Defile sonunda giydikleri ürünler çocuklara bir hatıra olarak bağışlandı. Böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirten Tudors, diğer firmalara da konunun örnek teşkil etmesini dilediğini ekledi.

Tudors CEO’su Yaşar Ayaydın, down sendromu farkındalığının sadece Dünya Down Sendromular Günü olan 21 Mart’la sınırlandırılmaması gerektiğine dikkat çekerek, down sendromlu çocukların podyumda profesyonel mankenlere taş çıkartarak moda dünyasına da +1 değer kattığını vurguladı.