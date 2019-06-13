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Defileye down sendromlu çocuklar damgası

HABERTURK.COM

Türkiye'de her yıl 2000 çocuk, down sendromuna yol açan +1 kromozomla dünyaya geliyor. ABD'de bu rakam 6 bin, İngiltere'de ise bine yaklaşıyor. Down sendromlu çocuklara olan farkındalığı 21 Mart'ın ötesine taşımak isteyen Tudors, Sırbistan'daki defilesinde +1 krozomla doğan çocukları podyuma çıkardı

Tudors down sendorumlu çocuklar

Sırbistan’da düzenlenen ‘’Humanitarian Fashion Show’’ etkinliği için hazırlanıp podyuma çıkan Down Sendromlu çocuklar model olarak yeteneklerini sergiledi.

Tudors gömlekler ve aksesuarlar ile podyumda defile gerçekleştiren çocuklar yoğun alkış aldı. Defile sonunda giydikleri ürünler çocuklara bir hatıra olarak bağışlandı. Böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirten Tudors, diğer firmalara da konunun örnek teşkil etmesini dilediğini ekledi.

Tudors CEO’su Yaşar Ayaydın, down sendromu farkındalığının sadece Dünya Down Sendromular Günü olan 21 Mart’la sınırlandırılmaması gerektiğine dikkat çekerek, down sendromlu çocukların podyumda profesyonel mankenlere taş çıkartarak moda dünyasına da +1 değer kattığını vurguladı.

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