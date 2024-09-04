Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Defineciler mezarlığı talan etti! Dikkat çeken FETÖ detayı | Son dakika haberleri

        Defineciler mezarlığı talan etti! Dikkat çeken FETÖ detayı

        Yalova Şehir Mezarlığı'na dadanan defineciler, iddiaya göre FETÖ'nün 6 milyon dolar ve 6 kilo altınını didik didik arıyor. Geçtiğimiz aylarda 2 kez daha mezarlıkta kazı yapan zanlılar, bugün de bir mezarda daha gömü aradı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 15:01 Güncelleme: 04.09.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yalova'da yaklaşık 3 ay önce Şehir Mezarlığı'na gelen ve bir mezarı kazan definecileri fark eden görevliler durumu polise bildirdi.

        2

        Olayla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. 2 ay önce de yine aynı mezarlıkta izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alınmıştı. Sonrasında bu kişiler de adli kontrolle serbest kalmıştı.

        3

        Aynı mezarlıkta bugün de kaçak kazı yapıldı. Mezarlığa İstanbul plakalı bir araçla gelen şüpheli, bir mezarı kazmaya başladı.

        Durumu fark eden görevliler polise haber verdi.

        4

        Mezarlığa bir araçla geldiği anlaşılan ve kazıda kullandığı aletlere el konulan E.A, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        5

        Kazıyı define aramak amacıyla yaptığı iddia edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        6

        İHA'nın haberine göre, Azeri bir iş adamına ait altın ve paralara FETÖ'nün çöktüğü ve bu parayı Yalova'daki bir mezarlıkta sakladığı ileri sürüldü.

        Bunu duyan kişiler ise Yalova Şehir Mezarlığı'na gelerek FETÖ'nün kayıp hazinesini aramaya başladı. Yan yana duran mezarları 3 ayda farklı tarihlerde para ve altınlara ulaşmaya çalışmak için kazan şüphelilerin bu bilgiyi nereden aldıkları ise merak konusu oldu.

        #yalova
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da
        Depremzede olarak kaydettiği Zeynep katletti!
        Depremzede olarak kaydettiği Zeynep katletti!
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Abdullah Kayapınar'dan gümüş madalya!
        Abdullah Kayapınar'dan gümüş madalya!
        8 ayda 138 bin 158 kişi uçtu!
        8 ayda 138 bin 158 kişi uçtu!
        "Niyeti bu değildi"
        "Niyeti bu değildi"
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Lula da Silva'dan Musk'a: "Dünya tahammül etmek zorunda değil"
        Lula da Silva'dan Musk'a: "Dünya tahammül etmek zorunda değil"
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        "Çok üzgünüm"
        "Çok üzgünüm"
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor