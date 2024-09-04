Defineciler mezarlığı talan etti! Dikkat çeken FETÖ detayı

İHA'nın haberine göre, Azeri bir iş adamına ait altın ve paralara FETÖ'nün çöktüğü ve bu parayı Yalova'daki bir mezarlıkta sakladığı ileri sürüldü.

Bunu duyan kişiler ise Yalova Şehir Mezarlığı'na gelerek FETÖ'nün kayıp hazinesini aramaya başladı. Yan yana duran mezarları 3 ayda farklı tarihlerde para ve altınlara ulaşmaya çalışmak için kazan şüphelilerin bu bilgiyi nereden aldıkları ise merak konusu oldu.