Defne Samyeli'den yeni tatil pozları
Fiziğiyle genç kızlara adeta taş çıkartan Defne Samyeli, yeni tatil fotoğrafları paylaştı
1 Temmuz'da 52'nci yaşına basan Defne Samyeli, tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor.
1991'de Türkiye Güzeli seçilen Defne Samyeli, genç kızlara adeta taş çıkartıyor.
Defne Samyeli, son olarak siyah bikinisiyle objektif karşısına geçti. Samyeli, her zaman olduğu gibi fiziğiyle adından söz ettirdi.
"KENDİME BAKMAYI ÇOK SEVİYORUM"
Defne Samyeli, daha önce gençlik sırrı hakkında; "Genetik çok önemli. Anneanneme çekmişim. Kendime bakmayı çok seviyorum. Bu yaşlanmama konusu insanlarda hastalık konusu haline geldi. Benim çocuklarım büyüdü. Ben yeniden 20'li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum" demişti.