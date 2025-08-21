Habertürk
        Defne Samyeli'den, Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki: ''Seni gidi yalancı''

        Defne Samyeli'den, Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki

        Rasim Ozan Kütahyalı, Defne Samyeli'nin "Türk'üm, Türkiyeli değilim" çıkışı sonrasında, Samyeli'nin Malatyalı kökenli ve Alevi olduğunu iddia etti. Samyeli; "Malatyalı ve Alevi de olabilirdim, bu yine Türk olduğum gerçeğini değiştirmez" dedi

        Giriş: 21.08.2025 - 10:12 Güncelleme: 21.08.2025 - 10:24
        "Seni gidi yalancı"
        Defne Samyeli, katıldığı programda sorulan "Beyaz Türk müsünüz?" sorusuna; "Beyazını bilmem de ben Türk'üm. Türkiyeli falan değilim, Türk'üm" yanıtını vermişti.

        Rasim Ozan Kütahyalı, bu sözlerden sonra; "Defne Samyeli aslen Malatyalı. Babasının, dedesinin kökenleri Malatyalı Alevi diye bilinirdi. Seneler sonra bunu inkâr etti" ifadelerini kullandı.

        Sosyal medya hesabından Rasim Ozan Kütahyalı'ya; "Seni gidi yalancı" diyerek seslenen Defne Samyeli, şunları söyledi: Merak etme. Ateş olsan ancak cürmün kadar yer yakarsın. O da fazla hükmü olan bir yer değil, sen de farkındasındır. Bana iyi kulak ver şimdi: Malatyalı ve Alevi de olabilirdim. Bu yine Türk olduğum gerçeğini değiştirmezdi. (Bunu anlamıyor olmalı) Malatyalı ve Alevi vatandaşlarımızı tüm kalbimle kucaklıyorum. Malatyalı da değilim, Alevi de değilim. Ve hatta başka akıl yoksunu tetikçilerin iddia ettiği gibi Sabetayist de değilim. Nerede doğduğum hiç önemli olmamakla birlikte, İstanbul doğumluyum. Şu an bir prensibimi çiğniyorum; zira ipleri başkalarının elinde, maması nereden gelirse ona göre söylem, taraf, parti ve dil değiştiren trolleri genelde muhatap kabul etmem. Bunların neye hizmet ettiklerini zaten şanlı geçmişleri ortaya koyuyor. İlahî ROK… İnsanlarla ilgili böyle bir yalanı nasıl söyleyebiliyorsun? "Ben Türk’üm" dedim diye niye böyle tetiklendin? Sana verilen görev icabı mı? Etnik kimlik vurgularıyla ‘ulus devlet’ birliğini yok etmek amacıyla mı her gündeme maydanoz oluyorsun?

        #rasim ozan kütahyalı
        #defne samyeli
