Defne Samyeli, Eren Talu ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu'nun konuşmasına gelen yorumlarla ilgili videolu bir açıklamada bulundu.

21 yaşındaki kızıyla kamera karşısına geçen Samyeli; "Derin'in evde İngilizce konuşan bir dadısı vardı, ben de kendisiyle İngilizce konuştum. İstemeden ilk dili İngilizce gibi oldu. Hata ettiğimizi Derin ilkokula başlayınca anladım" dedi.

Defne Samyeli, devamında; "Türkçesi kötüydü ve diğer arkadaşlarıyla anlaşmakta biraz zorlandı. Çünkü kendini ifade edebildiği dil bir başka dildi. O zaman biz de anladık ki çocuklara küçük yaşta yabancı dil eğitimi vermek biraz yersizmiş. Bunun dışında ben yıllarca müdahale etmeyi denedim ama hep benimle dalga geçtiler. Benim önemsediğim şeyleri onlar önemsemiyorlar. Ben müdahale edebildiğim yerlerde ettim. Bu sadece benim çocuklarımın veya Derin'in özelinde bir konu değil. Bu jenerasyon çocuklarının, özellikle de yabancı dilde eğitim gören çocukların bir sorunu" ifadelerini kullandı.