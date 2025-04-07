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        Haberler Magazin Derin Talu'dan 'toplu taşıma' yanıtı - Magazin haberleri

        Derin Talu'dan 'toplu taşıma' yanıtı

        Defne Samyeli ile Eren Talu'nun kızlarından Derin Talu, sosyal medyada takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Talu, "Hiç toplu taşımaya bindin mi?" sorusunu cevapladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 17:56 Güncelleme: 07.04.2025 - 18:07
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        'Toplu taşıma' yanıtı
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        Defne Samyeli ile Eren Talu'nun 23 yaşındaki kızı Derin Talu, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunmaya devam ediyor.

        Derin Talu, bir takipçisinin, "Hiç toplu taşımaya bindin mi?" sorusunu cevapladı. Talu; "Normalde ben toplu taşıma kullanmıyorum ama lisede bir çocuğu beğeniyordum. Çocuğun durumu çok iyi değildi, onunla binmiştim. Yani öyle bir deneyimim var" dedi.

        "ÇALIŞMAYAN ERKEK KADAR HİÇBİR İŞE YARAMAYAN BİR VARLIK YOK"Derin Talu, bir erkekte aradığı, kriterleri sıraladığı ve "Sevgilim olmak istiyorsanız aşağıya CV'nizi yazın" dediği bir video da yayımlamıştı.

        Derin Talu, paylaşımında şu ifadeler yer vermişti: Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum. Çok da değil ama hiç kendi yaşıtım biriyle denk gelmedim, o anlamda bir şey hissetmedim ama olabilir tabii ki ileride. Bu saatten sonra çalışan erkeklerle birlikte olacağım sadece, çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar.

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        #Derin Talu
        #defne samyeli
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