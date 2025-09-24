Defne Samyeli, kızının ilişkisini onayladı

Defne Samyeli ve Eren Talu'nun küçük kızları Derin Talu, sevgili kriterlerini açıklaması ve adaylardan CV istemesiyle gündeme gelmişti.

Yaptığı açıklamada boy takıntısının olduğunu belirterek; "1.85'in altındaki erkekler bana yazmasın. Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Her anlamda ne yaptığını bilmesini istiyorum. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum. Çok da değil ama kendi yaşıtım biriyle hiç denk gelmedim, o anlamda bir şey hissetmedim ama ileride olabilir tabii ki. Bu saatten sonra sadece çalışan erkeklerle birlikte olacağım, çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkarırlar" şeklinde konuşmuştu.

Tanalp Tokgöz - Derin Talu

22 yaşındaki Derin Talu, bu açıklamasından birkaç ay sonra broker Tanalp Tokgöz ile ilişkiye başladı. Talu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi ve onun annesi Gülay Tokgöz ile bir fotoğraf paylaşarak erkek tarafının ilişkiye onay verdiğini gözler önüne serdi.