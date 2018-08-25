Bodrum antik tiyatroda, sevgilisi Defne Samyeli ile MFÖ konserine gelen Cem Yılmaz’ın tavrı hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini reddeden Cem Yılmaz, sevenleriyle arasına etten duvar ördürdü. Aynı konsere gelen Ali Sunal’ın hiçbir hayranını kırmayarak fotoğraf çektirmesi ise dikkatlerden kaçmadı
1
1|23
Türk pop ve rock müziğinin efsane grubu MFÖ, bayramın 4’üncü günü Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı. Efsane grup MFÖ, tatilcilere unutulmaz anlar yaşattı. Yeni albümlerinin yanı sıra, geçmişten bugüne sevilen şarkılarını da seslendiren gruba Bodrum Antik Tiyatroyu dolduran seyirciler de eşlik etti. Konseri izlemeye sevgilisi Defne Samyeli’yle gelen Cem Yılmaz, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.
2
2|23
İHA'nın haberine göre, konser alanına giriş yapan çift, en ön sırada ayrılan yere oturdu.
3
3|23
ÇOCUKLAR BİLE UZAKLAŞTIRILDI
Hayranlarının sevgi seline karşılık vermeyen Cem Yılmaz, fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini de reddetti. Küçük hayranlarıyla da fotoğraf çektirmeyen Cem Yılmaz’ın etrafını ise koruma ordusu sardı.
4
4|23
Hayranları ile arasına etten duvar ördürten Cem Yılmaz, sevgilisi Defne Samyeli ile de samimi poz vermekten çekinmedi.
5
5|23
Cem Yılmaz’ın sevenlerine gösterdiği soğuk tavırlar herkesi şok etti.
6
6|23
Korumalar, Cem Yılmaz’la fotoğraf çektirmek isteyen küçük bir çocuğun da fotoğraf isteğini geri çevirdi. "Cem abi" diye bağıran çocuğu engelleyen korumalar gözüne ışık tutarak Yılmaz’ın yanından uzaklaştırdı.
7
7|23
ALİ SUNAL TAKDİR TOPLADI
Cem Yılmaz’ın hemen yan sıraların da oturan Ali Sunal ise hiçbir hayranını kırmayarak fotoğraf çektirdi.
8
8|23
Konser başlayana kadar tüm sevenleriyle fotoğraf çektiren Ali Sunal, minik hayranlarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.
9
9|23
Sevenleriyle teker teker fotoğraf çektiren Sunal yanına koruma bile istemedi. Kan ter içinde kalmasına rağmen hiçbir hayranını kırmayan Sunal, sevenleri tarafından büyük taktir topladı.
10
10|23
Ali Sunal’la beraber gelen eşi Nazlı Kurbanzade’nin mütevazi tavırları da dikkatlerden kaçmadı.
11
11|23
Yaklaşık 2 saat süren konseri izlemeye gelen MFÖ hayranları izdiham oluşturdu. 3 bin kişilik antik tiyatroya 4 bin kişinin gelmesi nedeniyle oturacak yer kalmadı.
12
12|23
Merdiven boşluklarına kadar oturan vatandaşlar, sadece Cem Yılmaz’ın bulunduğu merdiven kenarına oturtulmadı. Cem Yılmaz bir ara sahneye de çıkarak MFÖ’nün bateristi oldu.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.