Cem Yılmaz'dan şoke eden hareket!

25.08.2018 - 10:01 | Güncelleme: İHA

Bodrum antik tiyatroda, sevgilisi Defne Samyeli ile MFÖ konserine gelen Cem Yılmaz’ın tavrı hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini reddeden Cem Yılmaz, sevenleriyle arasına etten duvar ördürdü. Aynı konsere gelen Ali Sunal’ın hiçbir hayranını kırmayarak fotoğraf çektirmesi ise dikkatlerden kaçmadı

  • 1 Defne Samyeli'nin sevgilisi Cem Yılmaz'dan şoke eden hareket! - Magazin haberleri
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    Türk pop ve rock müziğinin efsane grubu MFÖ, bayramın 4’üncü günü Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı. Efsane grup MFÖ, tatilcilere unutulmaz anlar yaşattı. Yeni albümlerinin yanı sıra, geçmişten bugüne sevilen şarkılarını da seslendiren gruba Bodrum Antik Tiyatroyu dolduran seyirciler de eşlik etti. Konseri izlemeye sevgilisi Defne Samyeli’yle gelen Cem Yılmaz, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.

  • 2 Defne Samyeli'nin sevgilisi Cem Yılmaz'dan şoke eden hareket! - Magazin haberleri
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    İHA'nın haberine göre, konser alanına giriş yapan çift, en ön sırada ayrılan yere oturdu. 

  • 3 Defne Samyeli'nin sevgilisi Cem Yılmaz'dan şoke eden hareket! - Magazin haberleri
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    ÇOCUKLAR BİLE UZAKLAŞTIRILDI

    Hayranlarının sevgi seline karşılık vermeyen Cem Yılmaz, fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini de reddetti. Küçük hayranlarıyla da fotoğraf çektirmeyen Cem Yılmaz’ın etrafını ise koruma ordusu sardı.

  • 4 Defne Samyeli'nin sevgilisi Cem Yılmaz'dan şoke eden hareket! - Magazin haberleri
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    Hayranları ile arasına etten duvar ördürten Cem Yılmaz, sevgilisi Defne Samyeli ile de samimi poz vermekten çekinmedi. 

  • 5 Defne Samyeli'nin sevgilisi Cem Yılmaz'dan şoke eden hareket! - Magazin haberleri
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    Cem Yılmaz’ın sevenlerine gösterdiği soğuk tavırlar herkesi şok etti.

  • 6 Defne Samyeli'nin sevgilisi Cem Yılmaz'dan şoke eden hareket! - Magazin haberleri
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    Korumalar, Cem Yılmaz’la fotoğraf çektirmek isteyen küçük bir çocuğun da fotoğraf isteğini geri çevirdi. "Cem abi" diye bağıran çocuğu engelleyen korumalar gözüne ışık tutarak Yılmaz’ın yanından uzaklaştırdı.

  • 7 Defne Samyeli'nin sevgilisi Cem Yılmaz'dan şoke eden hareket! - Magazin haberleri
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    ALİ SUNAL TAKDİR TOPLADI

    Cem Yılmaz’ın hemen yan sıraların da oturan Ali Sunal ise hiçbir hayranını kırmayarak fotoğraf çektirdi. 

  • 8 Defne Samyeli'nin sevgilisi Cem Yılmaz'dan şoke eden hareket! - Magazin haberleri
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    Konser başlayana kadar tüm sevenleriyle fotoğraf çektiren Ali Sunal, minik hayranlarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi. 

  • 9 Defne Samyeli'nin sevgilisi Cem Yılmaz'dan şoke eden hareket! - Magazin haberleri
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    Sevenleriyle teker teker fotoğraf çektiren Sunal yanına koruma bile istemedi. Kan ter içinde kalmasına rağmen hiçbir hayranını kırmayan Sunal, sevenleri tarafından büyük taktir topladı. 

  • 10 Defne Samyeli'nin sevgilisi Cem Yılmaz'dan şoke eden hareket! - Magazin haberleri
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    Ali Sunal’la beraber gelen eşi Nazlı Kurbanzade’nin mütevazi tavırları da dikkatlerden kaçmadı. 

  • 11 Defne Samyeli'nin sevgilisi Cem Yılmaz'dan şoke eden hareket! - Magazin haberleri
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    Yaklaşık 2 saat süren konseri izlemeye gelen MFÖ hayranları izdiham oluşturdu. 3 bin kişilik antik tiyatroya 4 bin kişinin gelmesi nedeniyle oturacak yer kalmadı.

  • 12 Defne Samyeli'nin sevgilisi Cem Yılmaz'dan şoke eden hareket! - Magazin haberleri
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    Merdiven boşluklarına kadar oturan vatandaşlar, sadece Cem Yılmaz’ın bulunduğu merdiven kenarına oturtulmadı. Cem Yılmaz bir ara sahneye de çıkarak MFÖ’nün bateristi oldu.

  • 13 Defne Samyeli'nin sevgilisi Cem Yılmaz'dan şoke eden hareket! - Magazin haberleri
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  • 14 Defne Samyeli'nin sevgilisi Cem Yılmaz'dan şoke eden hareket! - Magazin haberleri
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  • 15 Defne Samyeli'nin sevgilisi Cem Yılmaz'dan şoke eden hareket! - Magazin haberleri
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  • 16 Defne Samyeli'nin sevgilisi Cem Yılmaz'dan şoke eden hareket! - Magazin haberleri
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  • 17 Defne Samyeli'nin sevgilisi Cem Yılmaz'dan şoke eden hareket! - Magazin haberleri
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  • 18 Defne Samyeli'nin sevgilisi Cem Yılmaz'dan şoke eden hareket! - Magazin haberleri
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  • 19 Defne Samyeli'nin sevgilisi Cem Yılmaz'dan şoke eden hareket! - Magazin haberleri
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  • 20 Defne Samyeli'nin sevgilisi Cem Yılmaz'dan şoke eden hareket! - Magazin haberleri
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  • 21 Defne Samyeli'nin sevgilisi Cem Yılmaz'dan şoke eden hareket! - Magazin haberleri
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  • 22 Defne Samyeli'nin sevgilisi Cem Yılmaz'dan şoke eden hareket! - Magazin haberleri
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  • 23 Defne Samyeli'nin sevgilisi Cem Yılmaz'dan şoke eden hareket! - Magazin haberleri
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Yorumlar 3
  • Misafir 6 dakika önce
    Adam da haklı sıcakta foto çektirsen nolucal
  • Misafir 7 dakika önce
    Hayatınız seçtiğiniz kadındır
  • Misafir 12 dakika önce
    demek ki bir daha hiçbir programina gitmemek lazım!!!
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