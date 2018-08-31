Degerfors - Helsingborg maçı heyecanı

Degerfors ve Helsingborg, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Degerfors 31 puanla 7. sırada, Helsingborg 46 puanla 1. sırada bulunuyor. Degerfors son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Helsingborg, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 441 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Degerfors kazanırsa 3.60, beraberlik çıkarsa 3.30, Helsingborg sahadan galip ayrılırsa 1.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Degerfors önceki hafta Syrianska FC mücadelesinde 3-1 kazandı.

Helsingborg, Östers karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Degerfors, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Degerfors, kendi sahasında 16 gol attı, 12 gol yedi.

Helsingborg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Helsingborg, 23 gol atarken 15 gol yedi.

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