Show TV’nin Ay Yapım imzalı sevilen dizisi Deha 23. bölümü ile dün akşam izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği dizinin son bölümünde İskender, Devran’a yakın olmaya çalışırken Devran son kez Karahan için İskender’le bir araya gelmek zorunda kalır. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Deha 23. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri...