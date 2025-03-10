Deha 23. bölüm izle! Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz
Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Deha, 9 Mart Pazar akşamı yeni bölümü ile ekrana geldi. Senaryosunu Damla Serim'in kaleme aldığı dizinin son bölümünde İskender, Devran'ın son golünden sonra durmaz. Karşılıklı kozlarını paylaşmaya başlayan baba oğul, aralarındaki savaşa Karahan'ı dahil ederler. Deha 23. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 9 Mart 2025 Show TV Deha son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…
Show TV’nin Ay Yapım imzalı sevilen dizisi Deha 23. bölümü ile dün akşam izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği dizinin son bölümünde İskender, Devran’a yakın olmaya çalışırken Devran son kez Karahan için İskender’le bir araya gelmek zorunda kalır. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Deha 23. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri...
DEHA’NIN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
İskender, Devran’ın son golünden sonra durmaz.
Karşılıklı kozlarını paylaşmaya başlayan baba oğul, aralarındaki savaşa Karahan’ı dahil ederler.
Karahan ise İskender’in ona olan borcundan çok İmre ile ilgilenmektedir.
Ama İskender’i de kendine mahkum etmiştir.
İskender, Devran’a yakın olmaya çalışırken Devran son kez Karahan için İskender’le bir araya gelmek zorunda kalır.
Fakat bu birlikteliğin sonunda İskender her zamanki gibi acımasız bir oyunla Devran’ı Karahan’ın önüne atmaya çalışır.
Devran bu işten sıyrılmaya çalışırken İskender’e de sürpriz olan bir ismi harcar.
DEHA SON BÖLÜM İZLE
9 Mart Pazar akşamı ekrana gelen Deha dizisinin 23. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.