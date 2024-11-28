'Deha'nın, 11'inci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın merakla beklenen 11'inci bölümünden ilk tanıtım izleyicilerle buluştu.

Yayınlanan tanıtımda Devran, kardeşinin katilini bulmak için çıktığı bu yolda kendisini Boran'ın öldürüldüğü evde bulurken İmre, Ceylan'ı kendi tarafına çekmek için çalışmalara devam ediyor.