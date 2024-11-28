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        Haberler Televizyon 'Deha'nın, 11'inci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        'Deha'nın, 11'inci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin başarılı dizisi 'Deha'nın, merakla beklenen 11'inci bölümünden ilk tanıtım izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 23:26 Güncelleme: 28.11.2024 - 23:26
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        "Devran'ı tutuklamışlar"
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        SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın merakla beklenen 11'inci bölümünden ilk tanıtım izleyicilerle buluştu.

        Yayınlanan tanıtımda Devran, kardeşinin katilini bulmak için çıktığı bu yolda kendisini Boran'ın öldürüldüğü evde bulurken İmre, Ceylan'ı kendi tarafına çekmek için çalışmalara devam ediyor.

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        Aysel'in; "Devran'ı cinayetten tutuklamışlar" sözleri tüm aileyi şaşkınlığa uğratırken Devran'ın aksiyon dolu dövüş sahneleri yeni bölüme olan merakı arttırıyor.

        Senaryosunu; Damla Serim'in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral'ın üstlendiği 'Deha'nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak ve Abdurrahman Yunusoğlu yer alıyor.

        'Deha', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!

        İşte Deha’nın 11. Bölüm Tanıtımı:

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        #deha
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