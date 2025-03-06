'Deha'nın, 23'üncü bölümünden ilk tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın, 23'üncü bölümünden ilk tanıtım yayınlandı
SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, 23'üncü bölümünden ilk tanıtım izleyicilerle buluştu.
İşte 'Deha'nın 23. Bölüm Tanıtımı:
Yayınlanan tanıtımda kumarhane masasında karşı karşıya kalan Devran ve İskender’in konuşması dikkat çekiyor.
Devran annesini korumak için her şeyi yapmayı göze aldığını gösterirken İskender'e; "Annemi işin içine karıştırırsan senin gülünü koparırım" demesi tansiyonu giderek yükseltiyor.
Her ikisi de hayatlarındaki en önemli kadınlar için savaş başlatırken baba ve oğulun nasıl hesaplaşacağı yeni bölüme dair merak yaratıyor.
Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral'ın üstlendiği 'Deha'nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan yer alıyor.
'Deha', yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!