Zelenskiy: Rusya'nın bizi aldatmadığını hissetmemiz gerekiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yürütülmesi planlanan barış müzakerelerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, barış istediklerini belirtirken, barış için bazı taleplerinin olduğunu işaret etti.

Zelenskiy "Herkes, Rusya'nın savaşı bitirmeyi kabul edeceğinden emin olmalı. Bu da iki türlü sessizlikle kanıtlanabilir. Birincisi, enerji ve sivil altyapıya saldırı olmayacak... Diğer adım ise, görüşmelerin sürdürüleceği temel güven koşullarının oluşmasıdır. Rusya'nın bizi aldatmadığından emin olmalıyız. Esirlerin serbest bırakılması, temel güvenin inşası için hizmet sunabilir." dedi.

Zelenskiy barış istediklerinin altını çizerken bunun Ukrayna'nın varlığı pahasına olamayacağını vurgulayarak "Esas soru, Rusya'nın savaştan vazgeçmeye kâbil olup olmadığıdır." şeklinde konuştu.

Zelenskiy, Rusya'nın savaş kapasitesine de değindi. Rus Ordusunun toplamda 220 tugaya sahip olduğunu belirten Zelenskiy, bu sayının yakın zamanda 300'e çıkacağını ifade etti.