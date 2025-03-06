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        Haberler Dünya Bakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı ile basın toplantısı düzenledi | Dış Haberler

        Bakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı ile basın toplantısı düzenledi

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlić Radman ile basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Ukrayna ve Filistin meselelerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 18:34 Güncelleme: 06.03.2025 - 18:46
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        Bakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı ile basın toplantısı düzenledi
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlić Radman ile basın toplantısı düzenledi.

        Bakan Fidan, Bosna Hersek'le ilgili son dönemde yaşanan sorunlara değinerek, Bosna Hersek'in her zaman yanında olduğunu belirterek "Herkesi itidale davet ediyoruz." dedi.

        Bakan Fidan ayrıca, geçtiğimiz hafta sonu Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu zirveyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan "Türkiye olarak diyalog ve diplomasiyi temel alan girişimlere katkı sunmaya hazır olduğumuzu her fırsatta dile getirdik. Dile getirmekle de kalmadık gerekli adımları da attık. Avrupa'nın güvenliği meselesi sadece Ukrayna Savaşı'na indirgenemez. Avrupa'nın güvenlik mimarisi konusu, uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. (Avrupa'nın) sürdürülebilir ve caydırıcı güvenlik mimarisi ancak Türkiye'nin katılımıyla mümkündür" dedi.

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        Bakan Fidan diğer yandan, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini yasaklamasına da değindi. Bakan Fidan "Bununla birlikte İsrail hükümeti, Gazze'de ve Batı Şeria'da uluslararası hukuku hiçe saymaya devam etmektedir. İsrail hükümeti son aldığı kararla Gazze'ye insani yardım girişini yasakladı. Bu karardan bir an önce geri dönülmesi gerekiyor. Bu vesileyle, Arap Ligi olağanüstü zirvesinde Gazze'nin yeniden imarıyla ilgili kabul edilen eplanı memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

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