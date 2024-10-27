'Deha'nın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünden bir tanıtım daha

SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı, güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi ‘Deha’nın bu akşam yayınlanacak 6. bölümüne saatler kala yeni bir tanıtım daha yayınlandı.

Tanıtımda Devran, İmre’nin kendisine zaafından faydalanarak oyun oynamaya çalıştığını anlarken kendisinin İskender gibi olmadığını söylüyor. Devran’ın sözlerinin İmre’yi etkilediği dikkatlerden kaçmazken ikilinin arasında bu akşamki bölümde neler yaşanacağı merakla bekleniyor.