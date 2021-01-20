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HaberlerGündem3. SayfaDEHŞET DAVASI! Son dakika... Beşiktaş'ta otobüsle durağa dalmıştı! Mahkemede şoke etti!
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Beşiktaş'ta otobüsle durağa dalmıştı! Mahkemede şoke etti!

Beşiktaş'ta durakta bekleyenlere çarparak 1 kişinin ölümüne, 14 kişinin yaralanmasına yol açtığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan özel halk otobüsü şoförü sanık Necdet Karakuş'la ilgili hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, "sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin bulunduğu" belirtildi. Sanık Karakuş mahkemede, "Olay günü maraton vardı. Ben yol kapalı olduğundan Beşiktaş'tan döndüm. Arabada kimse yoktu. O esnada gözüm karardı, frene bastım ancak durdurabildim. Elime meyve bıçağı alıp kaçmaya başladım. Sonra suya atladım. Çok özür dilerim" dedi

DEHŞET DAVASI! Son dakika... Beşiktaş'ta otobüsle durağa dalmıştı! Mahkemede şoke etti!
Beşiktaş'ta otobüsle durağa dalmıştı! Mahkemede şoke etti!
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AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şoför Necdet Karakuş'un 3 Kasım 2019'da Beşiktaş'taki otobüs durağı ve burada bekleyen yolculara çarptığı, çarpma sonucu 1 kişinin ölümüne ve 14 kişinin yaralanmasına neden olduğu belirtildi.

OTOBÜSTE BİR ARIZA TESPİT EDİLEMEDİ

AA'da yer alan habere göre olaydan sonra sanığın elinde bıçakla bazı şahısları yaralayıp denize atladığı kaydedilen iddianamede, bilirkişi raporuna göre Karakuş'un kullandığı otobüsün motor, gaz, vites, direksiyon ve fren sistemlerinde herhangi bir soruna rastlanmadığı, sürüş ve kontrol güvenliği açısından da fonksiyonel bir arıza tespit edilmediği kanaatine varıldığı bildiriliyor.

210 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede Karakuş'un, "kasten öldürme" ve 14 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet ve 126 yıldan 210 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

SANIK HAKİM KARŞIBINA ÇIKTI

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Necdet Karakuş katıldı. Müdahil aileleri ise avukatları temsil etti. Duruşmada, Adli Tıp Kurumunun sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti hazırladığı raporun mahkemeye ulaştığı tutanağa geçirildi.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

Raporunda, sanık Necdet Karakuş'un kurulca 8 Haziran ve 27 Temmuz 2020 tarihlerinde muayenelerinin yapıldığı belirtilerek, şu değerlendirme yapıldı: "Elde edilen bilgi ve bulguların yorumlanmasından cezai sorumluluğuna müessir ve kişide şuur ve hareket serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı, adli dosya tetkikinde sanığın mezkur suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı, bu duruma göre Necdet Karakuş'un 3 Kasım 2019 tarihinde bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur."

SAVCI DOSYAYI TALEP ETTİ

Gelen belgeye ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mütalaasını hazırlaması için dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti.

"ÇOK ÖZÜR DİLERİM" DEDİ

Beyanda bulunan sanık Karakuş, "Olay günü maraton vardı. Ben yol kapalı olduğundan dolayı Beşiktaş'tan döndüm. Arabada kimse yoktu. O esnada gözüm karardı, frene bastım ancak durdurabildim. Elime meyve bıçağı alıp kaçmaya başladım. Sonra suya atladım. Çok özür dilerim." dedi.

"MÜVEKKİLİMİN RUH SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL"

Sanığın avukatı Ahmet Adıgüzel de Adli Tıp Kurumu raporuna karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Bilirkişinin tarafsızlığını yitirdiğini savunan Adıgüzel, "Keşif taleplerimizi yineliyoruz. Müvekkilimizin ruh sağlığı yerinde olmadığından beyanlarına itibar edilmemelidir. Tahliyesini ve beraatini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

"MÜŞAHEDE ALTINDA TUTULMALI" TALEBİ

Söz alan sanığın diğer avukatı ise müvekkilinin beyanlarına göre şizofrenik olduğunu ve 6 ay müşahede altına alınması gerektiğini öne sürerek, "Müvekkilimin cezaevinde kendine zarar verme riski vardır. Sağlık kuruluşlarında daha güvenli olacaktır. Tahliye ve sağlık kuruluşunda uzun bir süre müşahede altına alınmasını talep etmekteyiz" diye konuştu.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyanın mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi. Tutuklu sanığın bu halinin devamına da hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

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