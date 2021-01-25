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Son dakika haberler... Beşiktaş'ta dehşet dolu dakikalar! 2'si kadın 3 kişiyi bıçakladı

İstanbul Beşiktaş'ta dehşet dolu anlar yaşandı. İlçede bir şahıs yolda yürüyen 2'si kadın 3 kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Feci olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Olayın görgü tanıklarından Merve Yalçın, "Çığlık seslerine cama çıktım. O sırada kadının yere yığıldığını gördüm. 3 kişilerdi. Rus turistlerdi. Kızı 7 kere bıçaklıyor diğerlerine de 3-4 bıçak darbesi geliyor. Apartmandakiler hemen pansuman yaptılar ama kanaması çoktu" dedi

DEHŞET DOLU ANLAR! Son dakika: Beşiktaş'ta dehşet! 2'si kadın 3 kişiyi bıçakladı - Haberler
Beşiktaş'ta dehşet! 2'si kadın 3 kişiyi bıçakladı
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HABERTURK.COM

Güvenlik kamerasına da yansıyan olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu şüpheli, 2'si kadın 3 kişiye henüz bilinmeyen nedenle saldırdı.

Şahin Şen'in haberine göre saldırgan, 3 kişiyi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

YAKALANDI

Rus turistler Aleksandra V, Aleksandra R. ve Maxim M.’yi bıçakla yaralayan saldırgan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. İkisi kadın 3 turisti yaralayan kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Y. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

Gözaltına alınan şüpheli Hasan Hüseyin Y.

"ÇIĞLIK SESLERİNE CAMA ÇIKTIM"

Derya Apartmanı önünde gerçekleşen olayın ardından ambulansa haber veren apartman sakinlerinden Merve Yalçın, "Akşam 08.20 gibi oldu. Evdeydim, çığlık seslerine cama çıktım. O sırada kadının yere yığıldığını gördüm. 3 kişilerdi. Rus turistlerdi. Kızın yığıldığını görünce polise ve ambulansa haber verdik. Müdahale ettiler ama kızın durumu iyi değildi. Kızı 7 kere bıçaklıyor diğerlerine de 3-4 bıçak darbesi geliyor. Apartmandakiler hemen pansuman yaptılar ama kanaması çoktu" dedi.

Apartman görevlisi Ercan Çinkioğlu ise "Hiçbir şey demeden oradakine tek bir bıçak darbesi vurdu. O kaçtı. Bir kişi kaçamadı. Ona 7 tane bıçak darbesi vurdu. Diğer erkeğin de koluna vurdu. 3 kişiyi de yaraladı. Kadının durumu bayağı ağırdı. Ekmek bıçağı gibi büyük bir bıçakla vurdu" dedi. Hırsızlık kastının olmadığını söyleyen Çinkioğlu, "Hiçbir şey almaya çalışmadı, direkt saldırdı. 50 metre yukarıda para istemiş, daha sonra turistleri takip etmiş" diye konuştu.

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