Boşanmak istiyordu! Sonrası korkunç! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, 2 Nisan günü Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde kelimenin tam anlamıyla dehşet yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aleyna Tülay Taş isimli kadın, şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi Okan Taş’tan boşanmak istedi.

22 Şubat günü Gaziosmanpaşa güvenlik birimlerine şiddet gördüğü gerekçesiyle yapan Aleyna Tülay Taş, koruma tedbirinin olduğu kadın sığınma evine gitmek istemediği için Bayrampaşa’da yaşayan annesinin evine yerleşti.

SÜT ALMAK İÇİN DIŞARI ÇIKTI

İHA'da yer alan habere göre 2 Nisan günü süt almak için evden çıkan Aleyna Tülay Taş, sokakta boşanma aşamasında olan kocası Okan Taş ile karşılaştı. Okan Taş, eşinin sürükleyerek götürmek istedi. Bu sırada kendisine direnen eşini, yanında getirdiği bıçakla güpegündüz sokak ortasında defalarca bıçakladı.

MARKETTE OLANLAR YARDIMINA KOŞTU

Aleyna Tülay Taş kanlar içinde yere yığılırken, markette bulunan vatandaşlar kadının yardımına koştu.

CANİ KOCA KISA SÜREDE YAKALANDI

Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçaklayan Okan Taş, ikameti orada olan bekçi tarafından olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı. Yaralı kadın ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçakladığı o dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cani kocanın eşini götürmeye çalıştığı bu sırada gitmek istemeyen işen defalarca bıçakladığı ve olay yerinden kaçtığı görülüyor.