Dehşet kamerada! Freni boşaldı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Park halindeki otobüsün freni boşaldı! Markete çarptı! - VİDEO HABER
ABONE OL

Dehşet kamerada! Freni boşaldı!

Erzurum'da, park halindeyken freni boşalan otobüs yokuş aşağı inip 5 katlı apartmanın girişindeki marketin duvarına çarptı. Marketin önünde yürüyen B.Y. adlı kadın, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Son dakika: Park halindeki otobüsün freni boşaldı! Markete çarptı! - VİDEO HABER
Dehşet kamerada! Freni boşaldı!
0:00 / 0:00
DHA

Erzurum'da, dün akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Hilalkent semtinde, park halindeyken freni boşalan yolcu otobüsü, aşağıya doğru hareket edip yolun sağındaki 5 katlı bir apartmanın girişinde bulunan marketin duvarına çarptı.

MARKETİN ÖNÜNDE YÜRÜYORDU

DHA'da yer alan habere göre bu sırada marketin önünde yürüyen B.Y., otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Marketten fırlayan cam parçaları kadının yüzüne isabet etti. B.Y., kaldırıldığı hastanede müdahale edildi. Otobüs ise vinç ile bölgeden çekildi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Bu arada kaza anı güvenlik iş yerlerinin kameralarına yansıdı. Görüntülerde, elinde cep telefonuyla yürüyen B.Y.'nin otobüsün altında kalmaktan kurtulduğu görüldü.

"ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNÜYOR"

Marketin sorumlusu Erkan Demir, "Kaza sırasında markette değildim, duyunca koşarak geldim. Yukarıda yolun karşı tarafında park halindeki otobüsün freni boşalıyor; refüje çarparak yolun karşı tarafına geçiyor. Önünde bulunan elektrik direklerini, lambaları devirerek eczane ve bizim mağazamızın kolonuna çarpıyor. Olayı güvenlik kameralarından izledim. Çocukların kaçışmaları ardından da bir toz bulutu bizim marketin önünde ve bir kadın da ölümün kıyısından dönüyor" diye konuştu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beyaz çarşaflı motosiklet hırsızı kamerada - Haberler
GÜNDEM Beyaz çarşaflı motosiklet hırsızı kamerada
YORGUN MERMİ! Son dakika: Sırtına çivi battı zannetti, mermi çıktı! - Haberler
GÜNDEM 11 yaşında çocuk! Çivi sandı mermi çıktı!
Büyükada Rum Yetimhanesi restorasyon hazırlıkları başladı - HABERLER
GÜNDEM Büyükada Rum Yetimhanesi restorasyon hazırlıkları ...
Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
GÜNDEM Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim ...
30 Ağustos Zafer Bayramı programları nedeniyle İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak - Haberler
GÜNDEM İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak
Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi? YÖK açıkladı: Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı?
GÜNDEM Üniversiteler ne zaman açılacak?
15 yaş üstü aşı başladı mı, 15 yaş üstü aşı olabiliyor mu? Aşı sırası hangi yaş grubunda?
GÜNDEM 15 yaş üstü aşı olabiliyor mu?
TÜNELDE ÇARPIŞTILAR! Son dakika: Kamyonun çarptığı otomobil alev aldı: 4 ölü! - Haberler
GÜNDEM Kaza değil dehşet! Otomobil alev aldı: 4 ölü!
İstanbul'da hafta sonu elektrik kesintisi olan ilçeler neler? AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
GÜNDEM İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ DUYURDU!
GÜNDEM İSKİ DUYURDU: 28 Ağustos İstanbul su kesintileri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.