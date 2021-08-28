Dehşet kamerada! Freni boşaldı! 0:00 / 0:00

DHA

Erzurum'da, dün akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Hilalkent semtinde, park halindeyken freni boşalan yolcu otobüsü, aşağıya doğru hareket edip yolun sağındaki 5 katlı bir apartmanın girişinde bulunan marketin duvarına çarptı.

MARKETİN ÖNÜNDE YÜRÜYORDU

DHA'da yer alan habere göre bu sırada marketin önünde yürüyen B.Y., otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Marketten fırlayan cam parçaları kadının yüzüne isabet etti. B.Y., kaldırıldığı hastanede müdahale edildi. Otobüs ise vinç ile bölgeden çekildi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Bu arada kaza anı güvenlik iş yerlerinin kameralarına yansıdı. Görüntülerde, elinde cep telefonuyla yürüyen B.Y.'nin otobüsün altında kalmaktan kurtulduğu görüldü.

"ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNÜYOR"

Marketin sorumlusu Erkan Demir, "Kaza sırasında markette değildim, duyunca koşarak geldim. Yukarıda yolun karşı tarafında park halindeki otobüsün freni boşalıyor; refüje çarparak yolun karşı tarafına geçiyor. Önünde bulunan elektrik direklerini, lambaları devirerek eczane ve bizim mağazamızın kolonuna çarpıyor. Olayı güvenlik kameralarından izledim. Çocukların kaçışmaları ardından da bir toz bulutu bizim marketin önünde ve bir kadın da ölümün kıyısından dönüyor" diye konuştu.