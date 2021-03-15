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Ankara'da can pazarı! Otomobil, kaldırımdaki yayaları ezdi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Kontrolden çıkan otomobil, bahçe duvarına çarptıktan sonra devrilerek, kaldırımda bulunan yayaların üzerine savruldu. Kazada kaldırımda yürüyen çift ile birlikte 7 kişi yaralandı

CAN PAZARI! Son dakika... Ankara'da toldan çıkan otomobil yayaları ezdi: 7 yaralı
Ankara'da can pazarı! Yayaları ezdi
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DHA

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda bulunan yayaların üzerine savruldu. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çubuk-Ankara yolu üzeri Zekai Gökşin Sokağı girişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mustafa Seçen yönetimindeki 38 SP 395 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bahçe duvarına çarparak yan devrildi.

YAYALARIN ÜZERİNE SAVRULDU

Yan şekilde savrulan otomobil, kaldırımda yürüyüş yapan Harun ve Binnur Subaşı çiftine çarptı. Kazada, sürücü Mustafa Seçen, otomobilde bulunan Yusuf Karul, Onur Güzel, Kadir Berber, Batuhan Göktaş ile yaylar Harun ve Binnur Subaşı çifti yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kaza hakkında inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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