Seri katiller durmuyor! 2 canı daha vuruldu

Mersin'in yayla özelliğine sahip Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy'de, Mehmet Cengiz'in de 2 köpeği vurularak öldürüldü. Can çekişen köpeklerinin videosunu çekerken isyan eden Cengiz, fail ya da faillerinin bir an önce yakalanmasını istedi.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Arslanköy Mahallesi'nde küçükbaş hayvancılık ile uğraşan kasap Mehmet Cengiz'in, mart ayı başında 3 çoban köpeği vurularak katledildi. Bu olayın üzerinden bir ay geçtikten sonra da gece saatlerinde 2 köpeğinin acı sesleriyle dışarıya çıkan Cengiz, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Mehmet Cengiz, yerde can çekişen 2 köpeğinin son anlarını cep telefonuyla görüntüsünü çekerken isyan etti.

'SOKAK KÖPEKLERİ DE ÖLDÜRÜLDÜ'

Köpeklerini katleden cani ya da canilerin bir önce bulunmasını isteyen ve kendi köpeklerinin yanı sıra beslediği sokak köpeklerinin de öldürüldüğünü belirten Cengiz, "10 gün önce bir tane de köpeğimin ayağına sıktılar. Hayvan polisini aradım, 'Barınağı arayın' dediler. Yaralı vardı bir tane barınağa gönderdim tedavi olamadı o da ölmüş. Dört yerine saçma girmişti" dedi.

'KOMŞULARDAN GÖRENLER BİLE GÖRMEDİK DİYORLAR'

Daha önce de böyle olayların yaşandığını ancak kimsenin şikâyetçi olmadığını da hatırlatan Cengiz, "Şu anda bütün mahallelinin, özellikle kangal köpeği besleyen, hayvancılıkla uğraşanların tepkisi var. Ama küçük bir yer olduğumuz için kimse bu duruma şahit olmak istemiyor. Komşulardan görenler bile 'Görmedik' diyorlar. Çok acı verici bir durum" diye konuştu.

'DAHA ÖNCE 3 TANE KÖPEĞİM VURULDU'

Çektiği ibret dolu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Mehmet Cengiz, acı içinde can çekişen hayvanını göstererek, tepkisini şöyle dile getirdi: "Burası Arslanköy Mahallesi. Çoban köpekleri av tüfekleriyle gece gece vuruluyor. Yerde kanlar var. İki tane çoban köpeğimi vurdular. Daha önce 3 tane çoban köpeğim vuruldu. Her gün bağlıyordum, bugün boş kaldığı için hayvan stresini atması için bıraktık. Çoban köpeklerinin durumu budur. Burada bir çoban köpeği katili var. İnsanlık dışı bir davranış yazıklar olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

'BU VAHŞETİN SON BULMASINI İSTİYORUM'

Vurulup çöp konteynerinin kenarına atılan kanlar içiresindeki köpeğini de gösteren Cengiz, şunları söyledi: “Arkadaşlar, köpek şu anda can çekişiyor. Benim köpeklerim gitti, canım gitti. Yazıklar olsun. Daha önce av tüfeği ve saçma ile vurulan köpekleri sabah bulmuştuk. Kimin yaptığını göremiyordum. Hayvanları sabah buluyordum. Bu sefer şüphelendiğim biri var, hayvanın yanına giderken birini gördüm. O yüzden şikâyet ettim. Jandarma geldi tutanak tuttular, balistiğe gönderildi. Bunu yapan canilerin bulunmasını ve bu vahşetin bir önce son bulmasını istiyorum.”