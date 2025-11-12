Habertürk
        DEICHMANN, TEKNOLOJİ YATIRIMLARI VE YENİ NESİL DENEYİM ANLAYIŞIYLA GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR

        DEICHMANN, TEKNOLOJİ YATIRIMLARI VE YENİ NESİL DENEYİM ANLAYIŞIYLA GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR

        Deichmann, yenilenen web sitesi ve mobil uygulamasıyla dijital deneyimini güçlendirirken; Online Shop'a özel kadın ve erkek koleksiyonlarında sunulan XXL büyük numara seçenekleri ve Azerbaycan'daki yeni konsept mağazalarıyla yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor.

        Giriş: 12.11.2025 - 09:00 Güncelleme: 12.11.2025 - 09:00
        DEICHMANN, TEKNOLOJİ YATIRIMLARI VE YENİ NESİL DENEYİM ANLAYIŞIYLA GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR
        Deichmann Türkiye CEO’su Atilla Özkul, markanın 2025 Sonbahar/Kış sezonuna teknoloji ve yenilik odaklı bir başlangıç yaptığını ifade ederek şunları söyledi:

        “Bu sezonun odağında teknoloji ve yenilik var. Deichmann olarak hem fiziksel hem dijital dünyada müşterilerimize kusursuz bir deneyim sunmak için yatırımlarımızı artırıyoruz. Yenilenen web sitemiz ve kullanıcı dostu mobil uygulamamızla alışverişi daha pratik, daha kişisel ve daha keyifli hale getirdik. Müşterilerimizin alışveriş alışkanlıklarını yakından analiz ederek dijitalleşmeye öncelik verdik ve perakendenin geleceğine bugünden yatırım yapıyoruz.”

        “Büyük Numara Seçenekleriyle Herkese Uygun Şıklık Sunuyoruz”

        Deichmann Türkiye CEO’su Atilla Özkul, markanın herkese hitap eden yaklaşımını şu sözlerle ifade ediyor:

        “Her kadının ve erkeğin kendi tarzını rahatlıkla yansıtabilmesini önemsiyoruz.

        Online Shop’a özel olarak, XXL büyük numara arayışında olan kadınlara hem şıklığı hem de konforu bir arada sunan tasarımlar hazırladık ve bu alandaki ihtiyaca çözüm sunduk. Aynı zamanda erkek koleksiyonumuzda da büyük numara seçenekleriyle geniş bir kitleye hitap ediyoruz. Amacımız, herkesin kendini özgürce ifade edebileceği, herkese hitap eden bir alışveriş deneyimi sunmak.”

        “Ürün çeşitliliği ve yenilikçi yaklaşımımızın ardından, markamızın uluslararası büyüme yolculuğu da hız kesmeden devam ediyor.”

        “Kardeş ülke Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, yatırım ortağımız Sinteks Grup iş birliğiyle 28 Mall ve Daniz Mall lokasyonlarında iki yeni mağazamızı açtık. Bu mağazalar, markamızın yeni konseptiyle hayata geçirildi ve modern tasarımıyla Deichmann’ın mağazacılık vizyonunun güçlü birer yansıması oldu. Azerbaycan halkıyla nihayet buluşmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başlangıcın daha nice başarıların habercisi olacağına inanıyoruz.

        CEO Atilla Özkul, marka yüzü milli voleybolcu Zehra Güneş ile yapılan iş birliğine de değindi:

        “Zehra Güneş’in enerjisi, kararlılığı ve ilham veren duruşu, markamızın değerleriyle uyum içinde devam ediyor. Sporun gücünü ve modanın enerjisini buluşturduğumuz bu kampanya, kadınların her alanda güçlenmesini ve özgüvenle ilerlemesini temsil ediyor. Zehra, markamızın ‘Her Adımda Stil ve Konfor’ vizyonunu genç ve dinamik bir dille yansıtıyor.”

        “Deichmann olarak her adımda stil, konfor ve yenilik sunma hedefimiz doğrultusunda hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz.”

