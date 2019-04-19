Fenerbahçe'de 2006 ile 2010 yılları arasında forma giyen Brezilyalı eski futbolcu Deivid de Souza, ülkesinde verdiği bir röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Futbolu bıraktıktan sonra girişimci olan 39 yasındaki Sambacı, Sarı Lacivertli kulüple görüşme halinde olduklarını belirtip, “Kulüp için burada çok oyuncu izledim ve bazı oyuncuların da transferini gerçekleştirdim. Son olarak kendileriyle Sao Paulo’da olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Brezilya pazarını takip etmek, beni de mutlu ediyor” dedi.