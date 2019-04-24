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Della Miles...
ABD, Teksas doğumlu.
Annesi kilisede piyano çalıp, koroyu yönetiyor.
Babası caz kulübü sahibi.
Lise yıllarında kız kardeşiyle birlikte gece kulüplerinde sahneye çıkmaya başladı.
Üniversitede ceza hukuku eğitimi aldı ama müzisyen olan ailesinden geçen genlerin baskınlığına karşı koyamadı.
Müzisyen olmak için Los Angelas'a taşındı.
Kısa sürede Los Angeles'ın en başarılı müzisyenlerinden biri olmayı başardı.
Michael Jackson'ın müzikali 'Sisterella'daki baş karakter 'Ella'yı canlandırması için kadroya alındı.
'Ella'daki başarısına hayran kalan Whitney Houston, kendi kadrosuna aldı.
Ünlü yapımcı Barry Rosenthal, Della Miles'ın bir vokalisten daha fazlası olduğunu görerek ilk albümü 'Uncivilized'ı çıkardı.
Kendi şarkılarından oluşan albümü ticari başarı elde edince diğer albümlerin de solistliğin de yolu açıldı.
ALBÜMLERİ
* Uncivilized (2001)
* Feel Alright feat. Della Miles (2002)
* Follow Me The D-Tour (2003)
* All My Life (2003)
* Simple Days (2012)
FİLMDE ROL ALDI FİLM VE DİZİ MÜZİKLERİ YAPTI
* 1998'de 'Sadece Biraz Zararsız Seks' adlı sinema filminin müziğini yaptı.
* 1999'da David Spade ile Sophie Marceau'nun başrollerini paylaştığı 'Kayıp ve Bulundu' adlı sinema filminde 'Şarkıcı' rolünü canlandırdı.
* 2000'de 'Aus gutem Haus' adlı TV dizisinin müziğini yaptı.
Video Editörü: Emre NAMOĞLU
Della Miles, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan ile yaptığı röportajda neden Müslüman olduğundan, Türkiye hakkında neler düşündüğüne kadar birçok konuda çarpıcı açıklamada bulundu.
Yurt dışında verdiği konserlerde mutlaka Türkiye'den söz ederek 'Türkiye, harika bir ülke' diyor.
Geçtiğimiz günlerde konser ücretini Türk Lirası üzerinden güncelleyerek şunları söyledi; "Hep birlikte zirveden birer kar topu yuvarlayabilirsek bu, bir süre sonra önüne geçilemez bir çığa dönüşebilir. Türkiye'nin en önemli değerlerinden birine, Türk Lirası'na hak ettiği değer ve saygınlığı kazandırmak adına bizler de kararlı bir duruş sergilemeliyiz."
Özel günlerde sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürkile ilgili paylaşımlarda bulunuyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yaptığı paylaşıma şunları yazdı; "Renk, dil, din, ırk ayırmaksızın bütün dünya çocuklarına muhteşem bir bayram hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyorum."
Peki bütün bunları neden yapıyor?
Kişisel kanaatim şu;
Türkiye'de de bir yaşam kurmadan önce Almanya ve ABD'de zaten bir hayatı vardı. Ki bu iki ülkede hâlâ bir yaşamı da var, kariyeri de...
Bir de parlak kariyeri...
İş takvimine baktığımda yurt dışında yoğun bir konser programı var.
Şu anda Avrupa turnesinde.
Sonuç olarak Türkiye'yi gerçekten seviyor. Henüz Türkçe'yi tam olarak konuşamasa da çoktan Türk olmuş bile.
Doğal olarak en merak ettiğim konuların başında neden Hristiyanlıktan İslamiyet'e geçtiğiydi.
Ne olmuştu da Müslüman olmuştu?
İslamiyet'in hangi özelliklerinden etkilenmişti?
Neden Türkiye'de de bir yaşam kurmuştu?
Türkiye'nin hangi özellikleri cezbetmişti?
Bu yöndeki sorularımı cevaplarken İslamiyet'i kabul ettiği için kendisine özel biri olarak davranılmasını istemeyen ve bu konuda fazla konuşmanın tevâzulukla bağdaşmayacağını belirten bir tavra sahipti.
Türkiye'de de bir yaşam kurmasının nedeni gurur okşayıcı; 'Türkiye'deki insanlar, bu kültürün içinde yaşadığı için çok şanslı' dedi.
Sizi Türkiye'ye yerleşme iten nedenler nelerdir?
Aslında Türkiye'ye tam olarak yerleştiğimi söyleyemem. 3 farklı ülkede yaşıyorum. Türkiye, onlardan biri. ABD ve Almanya da onlardan biri. Ama Türkiye'nin favorim olduğunu söylemeliyim.
Almanya'nın ve ABD'nin yanı sıra Türkiye'de de yaşamaya neden karar verdiniz? Türkiye'nin hangi özelikleri sizi cezbetti?
İlk kez 8 yıl önce bir caz kulübünde performans sergilemek için davet edildim. Birçok ilginç insanla tanıştım ve müzikten daha fazlası olmaya başladı. Kişisel olmaya başladı. Dürüst olayım; gelmeden önce Türkiye hakkında hiç bilgi sahibi değildim. Beni insanları cezbetti. İçtenlikleri beni oldukça etkiledi. Başlarda Türkiye'de yaşama fikrim yoktu. İş için gelip gittikçe planlarımda hiç olmayan bir karar alarak Türkiye'de de yaşamaya başladım. Gelip gittikçe insanları daha iyi tanıdım. İçten insanların ülkesinde de yaşamanın güzel olacağını düşündüm. Ve her geçen gün aldığım kararın ne kadar doğru olduğunu gördükçe mutlu oluyorum.
Müslüman olmaya Türkiye'de de yaşamaya başladıktan sonra mı karar verdiniz?
Müslüman olmam da bir plan dahilinde değildi. Türkiye'ye geldiğim zamandan beri olan bir gelişimdi. Müslüman olan birçok insanın hareketleri, yaşamları ve gördüğüm şeyler beni seçen şeydi. 'Ben seçtim' demek zor. Nasıl söylesem... Bence İslamiyet beni seçti. Bence Müslüman olanların hareketleri insanları seçen şey. İçinde doğmadığın sürece 'Ben seçtim' diyemiyorsun. Eğer içinde doğmadıysan senin gibi Müslüman olan insanların hareketleri seni seçiyor. Ben sadece onu kabul edebilirim.
Müslümanların hangi tavırlarından dolayı İslamiyet'i seçtiniz?
Müslüman ve bana ilham kaynağı olan arkadaşlarımda şunu gördüm; kış zamanı sokakta ayağında ayakkabı olmayan birilerini benim Müslüman arkadaşım mağazaya götürüp onlara çorap ve ayakkabı aldı. Yine bir başka Müslüman arkadaşım kış günü sokakta t-şört ile otururken gördüğü birine üzerindeki kazağı çıkarıp verdi. Karşılığında hiçbir şey beklemeden... İşte bu Müslüman olmak.
Dışarıdan görülen Türkiye ile yaşadığınız Türkiye arasındaki en belirgin farklar nelerdir?
Bu konuda özetle şunu söyleyebilirim; Almanya'da çok Türk gördüm. Türkiye'deki insanlar, bu kültürün içinde yaşadığı için çok şanslı.
Türkiye'de nasıl bir yaşam sürüyorsunuz?
İşim nedeniyle çok fazla yurt dışına çıkıyorum. Bu nedenle Türkiye'de tam zamanlı yaşamıyorum ama en kaliteli zamanlarımı burada geçirdiğimi söyleyebilirim.
Türkiye ile ilgili gelecek planlarınız nelerdir?
Her şeyden önce Türkçeyi öğrenmem gerek. İlk hedefim Türkçe öğrenmek.
Türk vatandaşı olmak istiyor musunuz, bu yönde bir girişiminiz oldu mu?
Hayır, bunun üzerine hiç düşünmedim. Türkiye'yi her ne kadar sevsem de günün sonunda ailem ABD'li. Ve ailemi onurlandırıyorum. Ailemdeki herkes orada yaşıyor. ABD hakkında politik olaylara girmeyeceğim. Ama günün sonunda ABD'liyim. Ve ABD'li olmakla gurur duyuyorum. Ve tabii ki ABD'de de Müslümanlar var. Ama İslamiyet'i ABD'de öğrenmedim. Bence İslamiyet'i Allah'ın takdiriyle Türkiye'de öğrendim.
Bir Avrupa turnesi içindesiniz. Paki Türkiye'de neler yapmayı planlıyorsunuz? Örneğin albüm çalışması yapacak mısınız?
Türkiye'de kesinlikle albüm çalışması yapacağım. Bunu da Türkçeyi iyi konuşunca ve şarkı söyleyebilecek kıvama gelince yapacağım. Bu nedenle yoğun bir şekilde Türkçe çalışıyorum. İnşallah yapacağım.
Türkiye'deki müzik sektörünü ne kadar biliyorsunuz?
Bence Türk de olsa, Amerikan da olsa, Alman da olsa müzik endüstrisinin çok farklı olmadığını fark ediyorum. Müzik tabii ki farklı. Ama endüstri neredeyse aynı. Benim için tek fark ABD'li olmam. İngilizce konuşmam ve söylemem... Türkçe söylemek için çok çalışmam gerek. Burada yaptığım ve yapacağım çalışmaların kabul görmesini umuyorum. Umarım yeteneğim ve kalbimden gelen doğruluk kucaklanır.
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