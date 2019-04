Ünlü yapımcı Barry Rosenthal, Della Miles'ın bir vokalisten daha fazlası olduğunu görerek ilk albümü 'Uncivilized'ı çıkardı.

Kendi şarkılarından oluşan albümü ticari başarı elde edince diğer albümlerin de solistliğin de yolu açıldı.

ALBÜMLERİ

* Uncivilized (2001)

* Feel Alright feat. Della Miles (2002)

* Follow Me The D-Tour (2003)

* All My Life (2003)

* Simple Days (2012)

FİLMDE ROL ALDI FİLM VE DİZİ MÜZİKLERİ YAPTI

* 1998'de 'Sadece Biraz Zararsız Seks' adlı sinema filminin müziğini yaptı.

* 1999'da David Spade ile Sophie Marceau'nun başrollerini paylaştığı 'Kayıp ve Bulundu' adlı sinema filminde 'Şarkıcı' rolünü canlandırdı.

* 2000'de 'Aus gutem Haus' adlı TV dizisinin müziğini yaptı.

Della Miles, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan ile yaptığı röportajda neden Müslüman olduğundan, Türkiye hakkında neler düşündüğüne kadar birçok konuda çarpıcı açıklamada bulundu.

Yurt dışında verdiği konserlerde mutlaka Türkiye'den söz ederek 'Türkiye, harika bir ülke' diyor.

Geçtiğimiz günlerde konser ücretini Türk Lirası üzerinden güncelleyerek şunları söyledi; "Hep birlikte zirveden birer kar topu yuvarlayabilirsek bu, bir süre sonra önüne geçilemez bir çığa dönüşebilir. Türkiye'nin en önemli değerlerinden birine, Türk Lirası'na hak ettiği değer ve saygınlığı kazandırmak adına bizler de kararlı bir duruş sergilemeliyiz."

Özel günlerde sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürkile ilgili paylaşımlarda bulunuyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yaptığı paylaşıma şunları yazdı; "Renk, dil, din, ırk ayırmaksızın bütün dünya çocuklarına muhteşem bir bayram hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyorum."

Peki bütün bunları neden yapıyor?

Kişisel kanaatim şu;

Türkiye'de de bir yaşam kurmadan önce Almanya ve ABD'de zaten bir hayatı vardı. Ki bu iki ülkede hâlâ bir yaşamı da var, kariyeri de...

Bir de parlak kariyeri...

İş takvimine baktığımda yurt dışında yoğun bir konser programı var.

Şu anda Avrupa turnesinde.

Sonuç olarak Türkiye'yi gerçekten seviyor. Henüz Türkçe'yi tam olarak konuşamasa da çoktan Türk olmuş bile.



Doğal olarak en merak ettiğim konuların başında neden Hristiyanlıktan İslamiyet'e geçtiğiydi.

Ne olmuştu da Müslüman olmuştu?

İslamiyet'in hangi özelliklerinden etkilenmişti?

Neden Türkiye'de de bir yaşam kurmuştu?

Türkiye'nin hangi özellikleri cezbetmişti?

Bu yöndeki sorularımı cevaplarken İslamiyet'i kabul ettiği için kendisine özel biri olarak davranılmasını istemeyen ve bu konuda fazla konuşmanın tevâzulukla bağdaşmayacağını belirten bir tavra sahipti.

Türkiye'de de bir yaşam kurmasının nedeni gurur okşayıcı; 'Türkiye'deki insanlar, bu kültürün içinde yaşadığı için çok şanslı' dedi.

Sizi Türkiye'ye yerleşme iten nedenler nelerdir?

Aslında Türkiye'ye tam olarak yerleştiğimi söyleyemem. 3 farklı ülkede yaşıyorum. Türkiye, onlardan biri. ABD ve Almanya da onlardan biri. Ama Türkiye'nin favorim olduğunu söylemeliyim.

Almanya'nın ve ABD'nin yanı sıra Türkiye'de de yaşamaya neden karar verdiniz? Türkiye'nin hangi özelikleri sizi cezbetti?

İlk kez 8 yıl önce bir caz kulübünde performans sergilemek için davet edildim. Birçok ilginç insanla tanıştım ve müzikten daha fazlası olmaya başladı. Kişisel olmaya başladı. Dürüst olayım; gelmeden önce Türkiye hakkında hiç bilgi sahibi değildim. Beni insanları cezbetti. İçtenlikleri beni oldukça etkiledi. Başlarda Türkiye'de yaşama fikrim yoktu. İş için gelip gittikçe planlarımda hiç olmayan bir karar alarak Türkiye'de de yaşamaya başladım. Gelip gittikçe insanları daha iyi tanıdım. İçten insanların ülkesinde de yaşamanın güzel olacağını düşündüm. Ve her geçen gün aldığım kararın ne kadar doğru olduğunu gördükçe mutlu oluyorum.