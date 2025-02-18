DEM heyeti, Talabani ile görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ziyaret gerçekleştiren DEM Parti İmralı heyeti, Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafıl Celal Talabani ile bir araya geldi.

İHA'nın haberine göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) DEM Parti İmralı heyetinin temasları sürüyor.

Dün Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşen İmralı heyeti, bugün Süleymaniye kentinde Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafıl Celal Talabani ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile bir araya geldi.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Görüşmemizde Kürt halkının geleceğini ve Türkiye'deki Kürt meselesini ele aldık. Başkan Bafıl Talabani'ye barış sürecine verdiği destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Halkımıza, tüm Kürt siyasi taraflarının bugün barış sürecini ve Kürt meselesinin barışçıl çözümünü destekleme konusunda birleştiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz" dedi.