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        DEM Parti'den Başak Demirtaş açıklaması

        DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına dair açıklamalarına ilişkin, "Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık için başvurması, bizi sevindirici bir şey. Biz, bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz, ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır" dedi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22.01.2024 - 16:01 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:24
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        DEM Parti'den Başak Demirtaş açıklaması
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        DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

        Toplantıda HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın "parti uygun görürse İstanbul'dan aday olabileceği" yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine de Temelli, "Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık için başvurması, bizi sevindirici bir şey. Biz, bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz, ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır." diye konuştu.

        DEMİRTAŞ NE DEMİŞTİ?

        Başak Demirtaş yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti'den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz" diye konuştu. Demirtaş ayrıca "Bu durumda birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul'da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf: AA

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