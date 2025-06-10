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        Haberler Gündem Politika Son dakika: DEM Parti'den yoğun süreç diplomasisi: 2 ayda 2 bin etkinlikle terörsüz Türkiye süreci anlatılacak | Son dakika haberleri

        DEM Parti'den yoğun süreç diplomasisi: 2 ayda 2 bin etkinlikle terörsüz Türkiye süreci anlatılacak

        DEM Parti'nin terörsüz Türkiye süreci bayram tatilinden sonra hız kesmeden devam edecek. Milli Birlik Ve Dayanışma Komisyonu ile yasal adımlar için DEM Parti'nin temas trafiği sürecek. Ayrıca haziran ve temmuz aylarında yaklaşık 2 bin toplantı ve buluşmalarla süreç halka anlatılacak. Kamuoyu desteğinin artması sağlanacak. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi

        Giriş: 10.06.2025 - 11:18 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:18
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        DEM Parti 2 ayda 2 bin etkinlik düzenleyecek
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        Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. DEM Parti tarafı süreci, Meclis çalışmaları, halk tabanı ve sivil toplum kuruluşları, siyasi parti ve örgütlü kesimler olarak üç ana ayak üzerinden yürütecek.

        MİLLİ BİRLİK VE DAYANIŞMA KOMİSYONU İÇİN TEMAS TRAFİĞİ

        MHP lideri Devlet Bahçeli'nin önerdiği Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu için de DEM Parti'nin temas trafiği sürecek. DEM Parti komisyonun Meclis kapanmadan önce ve kanunla kurulmasını talep ediyor.

        Sürece ilişkin DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da “Bahçeli'nin Mecliste komisyon kurulsun önerisi önemlidir. Partilerle görüşme trafiği içindeyiz. Yeni sözleşmenin adresi Meclis’tir. Kardeşlik hukukunun adresi Meclis’tir. Barış ve demokratik dönüşüm ancak meclis çatısı yatında olur.” diye konuşmuştu.

        İKİ AYDA 2 BİN TOPLANTI DÜZENLENECEK

        Haziran ve temmuz aylarında milletvekilleri parti meclisi ve MYK üyeleriyle sahada olacak dem parti. İki ayda 2 bin toplantı ve buluşma ile terörsüz Türkiye süreci anlatılacak. Sürece kamuoyunun desteğinin artması için çalışma yapılacak.

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