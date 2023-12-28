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        Haberler Gündem Politika DEM Parti'nin yeni grup başkanvekilleri belli oldu

        DEM Parti'nin yeni grup başkanvekilleri belli oldu

        DEM Parti'nin yeni grup başkanvekilleri, Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Muş Milletvekili Sezai Temelli olarak belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 01:36 Güncelleme: 28.12.2023 - 01:36
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        DEM Parti'nin yeni grup başkanvekilleri belli oldu
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        DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, bugün basına kapalı grup toplantısı gerçekleştirildiği belirtilerek, "Kars Milletvekilimiz Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Muş Milletvekilimiz Sezai Temelli yeni grup başkanvekillerimiz olarak görevlendirilmiştir." ifadesine yer verildi.

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