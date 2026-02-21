Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika DEM Partili Bakırhan, Siirt'te halk buluşmasına katıldı | Son dakika haberleri

        DEM Partili Bakırhan, Siirt'te halk buluşmasına katıldı

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Siirt'te halk buluşmasına katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 18:49 Güncelleme: 21.02.2026 - 18:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakırhan, Siirt'te halk buluşmasına katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Siirt'te bir düğün salonunda düzenlenen "Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları" etkinliğinde, TBMMde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı rapora değindi.

        Komisyonda arkadaşlarıyla yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Bakırhan, "Raporda aslında demokratikleşme, hak ve hukuk anlamında çok önemli başlıklar var. O başlıklar doğru bir şekilde hayata geçirilirse, o başlıklar demokratik bir akılla yorumlanacaksa, o başlıklara uygun adımlar atılacaksa emin olun Türkiye nefes alacak, demokrasi kazanacak. Biz o raporun olumluluklarını da söyledik ama itirazlarımızı da yaptık." dedi.

        DEM Partinin bu süreçte nerede durduğuna ilişkin sorularla karşılaştıklarını belirten Bakırhan, partilerinin demokrasinin ve sürecin yanında olduğunu, süreci desteklediğini söyledi.

        REKLAM

        TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş'ın da katıldığı etkinlik, daha sonra basına kapalı gerçekleşti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nevşehir'de eşini bıçaklayan şahıs kaçarken öldü

        Nevşehir'de boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs, kaçarken Niğde'de yaptığı trafik kazasında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi