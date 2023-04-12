Torun sevgisi çok özel ve vazgeçilmesi zor bir sevgi türü. Peki torun bakmak ve bunu düzenli şekilde yapmak yalnızlığa ve oluşabilecek bazı hastalıklara karşı güçlü bir kalkan olabilir desek. İngiltere’de King’s College London tarafından 21 ülkede 50 yaş üstü 191 bin 652 kişi ile yapılan araştırma, haftada 12 saat torunlarına bakan büyükanne ve büyükbabaların kendilerini yalnız hissetme olasılıklarının bunu yapmayanlara oranla yüzde 60 daha az olduğunu ortaya koymuştu. Bu sonuçla torun bakmanın beyin için faydalı olabileceğine dikkat çekildi.
Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Kemal Arıkan, "Yalnızlık - demans ilişkisi çok doğru bir tespittir. Torun bakmak yalnızlığa bir çözüm olduğu kadar değerlilik hissi de sağlayarak yaşama anlam katar” dedi.
Araştırma, düzenli olarak torun bakmanın aksine demanslı bir eşe bakmanın yalnızlık duygusunda artışa yol açtığına da dikkat çekmişti. Buradan yola çıkarak ikisi arasındaki fark üzerinde duran Arıkan; “Demanslı eş ile torun arasında karşılaştırma yapmak gerekirse birincisinde sonuçsuz bir çabalama, ikincisinde (torunla ilişkide) ise çocuğun gelişimine katkı sağlama nedeniyle büyük fark vardır ve bu çok önemli bir motivasyon noktasıdır. Demanslı eş tükenmişliğe neden olabilirken torunlar ‘zihinsel zindeliğe’ yardımcı olur. Torun evrimsel açıdan, neslin devamıyla ilintisi nedeniyle de büyük değer taşır. Dikkat çekilmesi gereken bir başka nokta ise hayvanların genlerle aktarımda bulunurken insanların deneyim aktarımı için iletişim yolunu kullanmalarıdır. Torunlar yaşlılara bu konuda da hayata bağlanacak düzeyde şans tanır” dedi.
TORUN BAKMAK YALNIZLIĞA ÇÖZÜM
Araştırmacılar, torun bakmanın iyi yönlerini; kendilerini oyalama, yararlı hissetme, yeni deneyimler kazanma-paylaşma, yeni bilgiler edinme ve toplumla bütünleşme olarak sıralıyor.
Uzun dönemli yapılan farklı çalışmalarda ise yalnızlığın gelecekteki sonuçlarının neler olabileceğine dair bulgular değerlendiriliyor. Buna göre uzun süreli yalnızlık yaşayan kişilerin ilerleyen yıllar içinde daha fazla sorunla karşılaşabilecekleri belirtiliyor. Bu durumun nedeni yalnızlık duygusunun bazı hastalık risklerini artırması olarak açıklanıyor. Yalnız kişilerde sadece depresyon görülmediği, yüksek tansiyondan kalp hastalıklarına obeziteden kansere çeşitli fiziksel hastalıkların yanında bilişsel gerileme, hafıza sorunları ve Alzheimer gibi hastalıklarla da daha çok karşılaşıldığı belirtiliyor.
BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU
Torun bakanların ve toplumdaki diğer insanlara destek veren yaşlıların daha uzun yaşadıklarını gösteren araştırmalar bulunurken, yalnızlık ve sosyal izolasyonun getirdiği risklerden birinin de erken ölümler olduğuna dikkat çekiliyor. Uzmanlar, “Tüm bu nedenlerle yalnızlığın da tıpkı sigara gibi bir halk sağlığı sorunu olarak görülmesi gerek” görüşünde birleşiyor.
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