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        Haberler Objektife Takılanlar Demet Akbağ: Bizim nefes aldığımız yer, işimiz - Magazin haberleri

        Demet Akbağ: Bizim nefes aldığımız yer, işimiz

        Ajda Pekkan'ın konserini seyretmeye giden Demet Akbağ, açıklamalarda bulundu. Akbağ, Şener Şen'in sahneleri tiyatroyu bırakmasının ardından gazetecilerin "Sizin böyle bir planınız var mı?" sorusuna; "Elim ayağım tuttuğu sürece henüz öyle bir planım yok. Bizim nefes aldığımız yer işimiz" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 08:14 Güncelleme: 13.06.2025 - 08:15
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        "Elim ayağım tutuğu sürece varım"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ajda Pekkan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya geldi.

        Ajda Pekkan
        Ajda Pekkan

        Ajda Pekkan'ı dinlemeye gidenler arasında Demet Akbağ da vardı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akbağ, 'Aydınlıkevler' adlı tiyatro oyununun ardından kuliste bir araya geldiği Kıvanç Tatlıtuğ’un yer alacağı 'Organize İşler' filminin çekimlerinin eylül ayında başlayacağını söyledi. Usta oyuncu, kendisinin projede yer almayacağını da sözlerine ekledi.

        Demet Akbağ
        Demet Akbağ
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        "BELKİ BİR GÜN GERİ DÖNER"

        Şener Şen, geçtiğimiz günlerde son kez oynadığı 'Zengin Mutfağı' adlı tiyatro oyununun ardından artık sahneye çıkmayacağını söylemişti. Konuyla ilgili konuşan Demet Akbağ; "Belki bir gün talebe karşılık verir de geri döner" dedi.

        "ELİM AYAĞIM TUTTUĞU SÜRECE ÖYLE BİR PLANIM YOK"

        Demet Akbağ, gazetecilerin, "Sizin böyle bir planınız var mı? Sahneden ya da sinemadan ayrılmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Elim ayağım tuttuğu sürece henüz öyle bir planım yok. Sağlığım elverdiği sürece... Bizim nefes aldığımız yer işimiz, hayatımızın bir parçası. Her şey yolunda olduğu, sağlığımız yerinde olduğu takdirde neden bitirelim?" sözleriyle karşılık verdi.

        'Aydınlıkevler'

        ÖNERİLEN VİDEO
        #demet akbağ
        #Şener Şen
        #Ajda Pekkan
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