Demet'e yoğun ilgi

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Demet Özdemir, geçtiğimiz gün ailesiyle birlikte İstinye'de görüntülendi. Gazetecilerin objektiflerine poz veren 30 yaşındaki oyuncu, bu sırada yanına gelen hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ
Fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Özdemir, sevinçle hayranlarına teşekkür etti. Ünlü isim, daha sonra ailesinin yanına giderek onlarla birlikte mağazaları dolaştı.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
- Zehra Güneş'in sevgilisinden aşk dolu paylaşım!
- Bir döneme damga vurmuştu! Yıllar sonra ortaya çıktı
- Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi ortaya çıktı!
- İtalya Ebrar Karakurt'un ailesini konuşuyor! Sosyal medyada o paylaşım gündem oldu!
- Tuğba Şenoğlu'nun kocası bakın kim çıktı! Meğer Beşiktaş'ın gözde isimlerinden birisiymiş
YORUMLAR