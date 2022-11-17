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Demet Özdemir'e yoğun ilgi

Demet Özdemir, geçtiğimiz gün ailesiyle birlikte İstinye'de objektiflere yansıdı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Özdemir, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi

Demet Özdemir'e yoğun ilgi - Magazin haberleri
Demet'e yoğun ilgi
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Demet Özdemir, geçtiğimiz gün ailesiyle birlikte İstinye'de görüntülendi. Gazetecilerin objektiflerine poz veren 30 yaşındaki oyuncu, bu sırada yanına gelen hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Özdemir, sevinçle hayranlarına teşekkür etti. Ünlü isim, daha sonra ailesinin yanına giderek onlarla birlikte mağazaları dolaştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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