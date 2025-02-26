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        Haberler Objektife Takılanlar Demet Özdemir: Hayatımda aşk yok - Magazin haberleri

        Demet Özdemir: Hayatımda aşk yok

        32'nci yaşına giren Demet Özdemir, doğum gününü arkadaşlarıyla birlikte Etiler'deki bir mekânda kutladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özdemir, özel hayatıyla ilgili ise "Hayatımda aşk yok" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 08:31 Güncelleme: 26.02.2025 - 08:31
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        "Aşk yok"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Demet Özdemir, 32'nci yaşını arkadaşlarıyla birlikte Etiler'deki bir mekânda kutladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, yaş almanın kendisi için olumlu bir süreç olduğunu ifade etti.

        "HENÜZ 30'LARA GİRMİŞ GİBİ HİSSETMİYORUM"

        Demet Özdemir; "20'li yaşlardan sonra güzel bir zemin hazırladığımı düşünüyorum. Her yıl daha fazla tecrübe kazanıyoruz ve daha verimli geçiyor ama henüz 30'lara girmiş gibi hissetmiyorum. İlerleyen yıllar neyi gösterir, hep birlikte göreceğiz"

        Gazetecilerin özel hayatıyla ilgili sorularına da yanıt veren Demet Özdemir, "Hayatımda bir aşk yok" dedi.

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        #Demet Özdemir
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