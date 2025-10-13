Demet Özdemir tarzıyla dikkat çekti
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Fransa'nın güneyindeki Cannes kentinde düzenlenen Mipcom Fuarı'na katıldı.
Demet Özdemir, fuar tarzını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Siyah-bordo tonlarında şifon bir elbise giyen Demet Özdemir, çiçek desenleriyle dikkat çekti. Yaka ve omuz kısmındaki fırfırlar, bol eteği ve güneş gözlüğüyle kombini tamamlayan oyuncu, objektiflerin karşısına geçti.
Demet Özdemir paylaşımına kırmızı kalp emojisi ekleyerek takipçilerinden beğeni ve yorum aldı.
Fotoğraflar: Instagram