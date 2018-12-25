Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde tura çıkan Şener, birçok mağazayı uğrayıp kışlık alışveriş yaptı. Yaklaşık iki saatlik alışveriş sonrası Şener, bir restoranda yorgunluk kahvesi içip alışveriş merkezinden kendi aracıyla ayrıldı.

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