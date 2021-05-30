Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı bitti mi?

Demet Akalın ve Alişan’ın sunduğu ‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ programı final yaptı. Programın sunucularından Demet Akalın programın bittiğini canlı yayında açıkladı. Akalın, "Bugün final bölümü için buradayız, son konuğumuz Deniz Seki" sözleriyle meslektaşını sahneye davet etti.

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH NEDEN BİTTİ?

Demet Akalın'ın, Alişan ile birlikte sunduğu sabah programının Seda Sayan nedeniyle bittiği iddia edildi. Çıkan haberler sonrasında Sayan, "Ben kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam da..." şeklinde konuştu. Akalın ise, "21 Mayıs'ta 'Sakın inanmayın abuk sabuk haberlere. Ben canlı yayın yapamam çocuklar' diye mesaj attın. Ben de 'Sıkıntı yok' dedim. Cuma program bitişi ekiple ağlarken 'Ben başlıyorum' diye mesaj gönderdin. Cenaze evine davulla gidilmez... Bunu sen daha iyi bilirsin" sözleriyle Seda Sayan'a yanıt verdi.

Seda Sayan'ın bu sözleri sonrasında Akalın da suskunluğunu bozdu. Programlarının bitmesiyle kendisinin bir ilgisi olmadığını belirten Sayan, ardından, "Televizyon ile yapılan anlaşmanız bitmiş 1 hafta önce. Sorduğumda 'Sorun yok, anlaşabilirsin' mesajın elimde duruyor, komik olmayın. Sizi kovmadılar, anlaşmanız bitti. Neyin kafası bu!" dedi.

Daha sonra yeni bir açıklama daha yapan Akalın, "Seni sever, sayarız... 21 Mayıs'ta 'Sakın inanmayın abuk sabuk haberlere. Ben canlı yayın yapamam çocuklar' diye mesaj attın. Ben de 'Sıkıntı yok' dedim. Cuma program bitişi ekiple ağlarken 'Ben başlıyorum' diye mesaj gönderdin. Cenaze evine davulla gidilmez... Bunu sen daha iyi bilirsin. Profesyonellikte her şey olur. Son açıklamam ama beni senle yanak yanağa göremezler. Bilgine..." dedi.