Dengesini kaybedip kuyuya düştü!

Nevşehir'de su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti. Kadının cansız bedeni düştüğü su kuyusundan AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı.

İHA'nın haberine göre olay, Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde yaşandı. Beldede ikamet eden 66 yaşındaki Fatma G., bir anda dengesini kaybederek evinin bahçesinde bulunan su kuyusuna düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.