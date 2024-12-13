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        Haberler Gündem Güncel Dengesini kaybedip kuyuya düştü! | Son dakika haberleri

        Dengesini kaybedip kuyuya düştü!

        Nevşehir'de dengesini kaybedip su kuyusuna düşen 66 yaşındaki Fatma G., hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 09:53 Güncelleme: 13.12.2024 - 09:53
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        Dengesini kaybedip kuyuya düştü!
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        Nevşehir'de su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti. Kadının cansız bedeni düştüğü su kuyusundan AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı.

        İHA'nın haberine göre olay, Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde yaşandı. Beldede ikamet eden 66 yaşındaki Fatma G., bir anda dengesini kaybederek evinin bahçesinde bulunan su kuyusuna düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kuyuya düşen kadına ulaştı. Kuyuya inen AFAD ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından su kuyusundan çıkartılan Fatma G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Nevşehir
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